Savaş Uçakları İsveç ve Finlandiya'ya Konuşlandırıldı

MOD, altı Kraliyet Hava Kuvvetleri savaş uçağının ortak eğitim tatbikatları için Finlandiya ve İsveç'e uçtuğunu söyledi. Savunma Bakanı Ben Wallace, her iki ülkenin talebi üzerine yapılan konuşlandırmanın Birleşik Krallık'ın kolektif savunma yeteneklerini güçlendirme taahhüdünün altını çizdiğini söyledi.

Tatbikat, Rusya' nın Ukrayna'yı işgali sonrasında ülkelerin Nato' ya katılma başvurularını da izliyor. İki üstün F-35 jetleri uçak katılmak arasındadır. İngiltere savunma yetkilileri, dört RAF Tayfunu, Fin F-18 Hornets ve İsveç Gripen uçağının yanında "üst düzey savaş eğitimi" düzenlediklerini söyledi. Eğitim bu alıştırmanın amacı, üç Hava Kuvvetleri birbirinin yanında çalışması için yeteneklerini güçlendirmek için izin vermektir (MSB) Milli Savunma Bakanlığı açıkladı.

Wallace, Finlandiya ve İsveç'in "önemli savunma ortakları" olduğunu ve Nato'ya katılarak "Avrupa'da yenilenen bir tehditle karşı karşıya kaldıkça ittifakı daha güçlü hale getireceğimizi" söyledi.

"Bu ortaklık geliştirmek ve güçlerimizi sorunsuz olarak çalışmasını sağlamak vurgulamak kararlılığımızı dağıtımları," diye ekledi.

İsveç savunma bakanı Peter Hultqvist, eğitimin "mahallemizdeki bir krize karşılık olarak birlikte çalışma yeteneğimizi güçlendireceğini" söyledi. "Bu, günümüzün zorlu güvenlik ortamında özellikle önemlidir." RAF, Nato üyelerinin doğu Avrupa üzerindeki hava polislik görevlerine düzenli olarak katılarak Romanya hava sahasını ve şu anda Batı savunma ittifakı üyesi olan Letonya, Litvanya ve Estonya'nın Baltık ülkelerini devriye geziyor.

Finlandiya geçtiğimiz günlerde ABD havacılık firması Lockheed Martin tarafından üretilen tek kişilik bir savaş uçağı olan kendi F-35'lerini satın almayı planladığını duyurdu.

Uçaklar İngiltere'nin en gelişmiş ve pahalı jetleridir. Her biri yaklaşık 100 milyon sterline mal olan Harrier Jump Jet'e benzer şekilde dikey olarak inebilir ve radardan kaçan gizli teknolojiyi süpersonik hızlarla birleştirebilirler.

MoD, tatbikatların ingiltere'nin Mayıs ayında Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı karşılıklı güvenlik güvencesi beyannamelerinin "pratik bir gösterisini" temsil ettiğini söyledi.