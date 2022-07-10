Raheem Sterling: Chelsea, İngiltere Kanat Oyuncusu için Manchester City ile Ücreti Kabul Etti

Raheem Sterling Pep Guardiola'dan talimat aldı. Raheem Sterling, Pep Guardiola yönetiminde Manchester City için 120 gol attı - sadece Sergio Aguero (124), yöneticinin 2016'e gelmesinden bu yana kulüp için daha fazlasını başardı. Chelsea, İngiltere kanat oyuncusu Raheem Sterling için Manchester City ile bir ücret kabul etti.

Anlaşma, eklentiler de dahil olmak üzere 50 milyon sterline kadar çıkıyor ve Sterlin, beş yıllık bir sözleşme ile Stamford Bridge'e gelecek ve bir yıl daha sürecek.

Anlaşma açıklanmadan önce Sterling'in bir tıbbi işlemi tamamlaması gerekecek.

27 Yaşındaki futbolcunun City'deki sözleşmesinde bir yılı kaldı ve yurtdışındaki büyük kulüplerin ilgisini çekmişti. City, 2015 yılında Liverpool'dan 49 milyon sterlinlik bir anlaşma imzaladı ve 339 maçta 131 gol attı.

Anlaşmanın tamamlanması durumunda, 77 İngiltere kapağına sahip olan Sterling, bu yaz Todd Boehly liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından devralınmasından bu yana Chelsea'nin ilk büyük imzası olacak.

Anlaşmanın, Sterling'in önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne sezon öncesi turu için ayrılmadan önce Chelsea takımıyla bağlantı kurması için zamanında yapılması bekleniyor. Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih de dahil olmak üzere diğer büyük kulüpler de Sterling'le ilgilendi, ancak oyuncu Chelsea'nin kamuoyundan etkilendi ve özel olarak onu imzalama arzusunu dile getirdi.

City Sterling'in kalmasını istedi ve kulübe ya da menajer Pep Guardiola'ya karşı kötü bir hisleri yok.

Ancak, bunu kariyerinin en önemli sözleşmesi olarak görüyor ve tüm büyük onurlara meydan okuyan bir kulüpte önemli bir rol oynamak istiyor.

Sterling'in hala Ballon D'or'u kazanmak da dahil olmak üzere yerine getirmek istediği takım ve profesyonel hedefleri var. Manchester United oyuncuları dışında, sadece John Terry ve eski Şehir takım arkadaşı Fernandinho dört Premier Lig şampiyonluğundan daha fazlasını kazandı ancak yine de Şampiyonlar Ligi kazanacak.

Sterling, City ile geleceği hakkında konuşmayı başlattı ve kararını vermesi için kendisine verilen alanı takdir ettiği anlaşılıyor.