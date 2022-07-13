Savaş Başladığından Beri 9 Milyon Kişi Ukrayna'dan Kaçtı

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansları, Rusya'nın Şubat ayında ülkeyi işgal etmesinden bu yana Ukrayna'dan dokuz milyondan fazla insanın sınırı geçtiğini söylüyor.

Türk savunma bakanlığı, herhangi bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediğini belirtmeden, Rus ve Ukrayna askeri delegasyonlarının Karadeniz tahıl ihracatının önündeki engelleri kaldırma konusunda kapalı kapılar ardında bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, bölge güçlü bir taarruza hazırlanırken, özellikle Bakhmut ve Siversk bölgelerinde ve Sloviansk ve Kramatorsk çevresinde önemli miktarda Rus askeri yığınağı olduğunu bildirdi.

Bir LPR yetkilisi TASS haber ajansına verdiği demeçte, Rus birliklerinin Rus destekli Luhansk Halk Cumhuriyeti'nden (LPR) gelen güçlerle birlikte Ukrayna'nın doğusundaki Siversk şehrinin şehir sınırlarına girdiğini söyledi.

Ukrayna, ayrılıkçı bölgeleri tanıması nedeniyle Kuzey Kore ile ilişkilerini kesti

Ukrayna, Pyongyang'ın Ukrayna'nın doğusunda kendi kendini ilan eden iki ayrı cumhuriyeti tanıması üzerine Kuzey Kore ile ilişkilerini kesti.

Ukrayna dışişleri bakanlığı internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Bu kararı Pyongyang'ın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalama girişimi olarak görüyoruz" dedi.

Rus ve Rus destekli ayrılıkçı güçler Siversk'e girdi: TASS

Bir LPR yetkilisi TASS haber ajansına verdiği demeçte, Rus birliklerinin Rus destekli Luhansk Halk Cumhuriyeti'nden (LPR) gelen güçlerle birlikte Ukrayna'nın doğusundaki Siversk şehrinin şehir sınırlarına girdiğini söyledi.

LPR'nin kendi kendine içişleri bakanının yardımcısı olan Vitaly Kiselev'in "Birkaç gün içinde Siversk özgür olacak gibi görünüyor" dediği bildirildi.

Rus muhalefet lideri 'sahte haber yaymaktan' tutuklandı

Moskova'daki bir mahkeme, muhalefet lideri ve Kremlin eleştirmeni İlya Yaşin'in Ukrayna'daki savaş hakkında "yanlış bilgi yaydığı" şüphesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Meduza.io, 39 yaşındaki zanlının şimdi 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Suçlamalar, Yashin'in YouTube'da Kiev'in Bucha banliyösünde yüzlerce sivilin öldürülmesi hakkında konuştuğu bir canlı yayın yapmasının ardından geldi.

Cuma günü, belediye meclisi üyesi Aleksey Gorinov, savaş hakkında "sahte bilgi yaymaktan" yedi yıl hapis cezasına çarptırılan ilk Rus oldu.

Rusya-Ukrayna tahıl müzakereleri İstanbul'da sona erdi: Türkiye

Türk savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ve Ukraynalı savunma delegasyonlarının Karadeniz tahıl ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin kapalı kapılar ardındaki görüşmeleri sonuçlandırdığı belirtildi.

Türk bakanlığı, iki taraf arasında Mart ayından bu yana ilk doğrudan müzakerelerde herhangi bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediğini belirtmeden, görüşmelerin "bittiğini" belirten tek cümlelik bir bildiri yayınladı.