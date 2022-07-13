Çeşme'de Orman Yangını Çıktı

Muğla'nın Datça ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangın sürerken, saat 13.30 sıralarında İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'yı alevler sardı. Rüzgarın şiddeti nedeniyle alevler hızla ilerledi. Yangının çıkış nedeni de ortaya çıkarken 7 kişi gözaltına alındı.

Muğla Datça’da çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahaleler sürüyor. 8 uçak, 14 helikopter, 103 arazöz, 11 iş makinesi, 520 personel, Datça yangınını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

Orman Genel Müdürlüğü, “Lütfen yangın bölgesinde bulunan yollarda trafik oluşturacak hareketlerden kaçının!” uyarısında bulundu.

YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDU

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış sebebi de belli oldu. Çiftlikte kaynak yapan işçilerin sıçrattığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenilen yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI ORAN’DAN AÇIKLAMA

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, çıkan yangının ardından yaptığı açıklamada, “Karaköy Mevkii'nde çıkan yangınla ekiplerimiz tüm gücüyle mücadele ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrol altına alınması zorlaşan yangının en kısa sürede kontrol altına alınacağını temenni ediyoruz” dedi.