Şartları Yerine Getiren Emeklilere 5000 TL Nakit Ödeme Yapılıyor! Başvuru Ay Sonuna Kadar Yapılacak

Şartları yerine getiren emekliye 5000 TL nakit ödemesi yapılacak. Ay sonuna kadar başvuru yapılabilecek. Konu ile ilgili detaylar haberimizde…

Emekli olan vatandaşlar, bankaların uygulama koydukları promosyon ve kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Emekli vatandaşları göz önünde bulundurarak atılım yapan Yapı Kredi Bankası son dakika açıklaması ile emekli vatandaşlara 5 bin lira tutarında nakit ödeme yapacağını duyurdu. Şartları sağlayan emekli vatandaşlar 2 500 lira promosyonun yanı sıra artı 2 500 lira artı para alarak toplamda 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.

Yapı Kredi Bankası kendi sitesinden yapmış olduğu duyuru sonrası emekli vatandaşlar, emeklilik paketi adı altında kendi bankalarından maaş almaları durumunda 5 bin lira tutarlı nakit imkândan faydalanabilecek. Bankadan maaş almak yeterli olacak.

Ay Sonuna Kadar Başvuru Yapma İmkânı

Emekli vatandaşlara yönelik haberler ardı ardına devam ediyor. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre 3 yıl boyunca bankadan maaş alma sözü verenlere 2 500 lira promosyon ile 2 500 lira nakit avans verilecek. Kampanyaya sadece Yapı Kredi Bankası üzerinden maaş alan emekli vatandaşları kapsıyor.

Kampanya katılım için maaş almanın yanı sıra alınan maaşın da önemi büyük. 1 500 liraya kadar maaş alan kişilere 1 650 lira ödenirken, 1 500 lira ile 2 500 lira arasında maaş alan kişilere 2 100 lira ödeme yapılacak. Üst limitten maaş alan emekli vatandaşlara ise 2 500 lira tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, bankanın yapmış olduğu farklı kampanyalara da katılma hakkına sahip olabilecek. 250 bin lira tutarlı kredi için anında onay alma imkânları mevcut. 2 500 lira ve üzerindeki maaşlar için krediler hızlı ve anında sonuç alınabilecek. Katılım sağlamak için SMS yöntemi kullanılarak başvuru yapılabilir. Başvuru yapmak isteyen emekli vatandaşlar bireysel TC kimlik numaralarını ve maaş tutarlarını 4411 nolu numaraya mesaj atarak başvuruda bulunabilirler.