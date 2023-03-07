Salih Bademci Kulüp’ten Sonra Yeni Bir Dönem Dizisinde Rol Alacak!

Son yıllarda ismi öne çıkan bir oyuncu olan Salih Bademci güçlü performans sergilemesi ile dikkat çekiyor. Hem televizyon ekranlarındaki dizilerde hem de dijital projelerde karakter oyunculuğu noktasında yapımcıların aradıkları isimlerin başında gelen başarılı isim Salih Bademci bugüne kadar pek çok yapımda rol aldı. Ünlü isim oyunculuğu ile rol aldığı her projede öne çıkıyor ve adından söz ettiriyor. İstanbullu Gelin isimli dizi projesinde Fikret Boran karakterine hayat veren ünlü oyuncu Salih Bademci geniş bir hayran kitlesi elde etmiş ve dikkat çekici bir çıkışa imza atmıştı. Daha sonra Kulüp dizisinde de ilgi çekici bir performans sergileyen ünlü oyuncu rol aldığı her diziyle gündemde olmayı sürdürüyor.

Kiralık Aşk, Elveda Rumeli, Yalancı ve İstanbullu Gelin gibi televizyon dizileri ile birlikte İlk ve Son ile Kulüp dizilerinde sergilediği performans ile de sıklıkla adından söz ettiren ünlü oyuncu bir sonraki projesi ile merak ediliyordu. Ünlü isim Netflix için çekilen kulüp dizisinde Selim karakterini canlandırmış ve stüdyoya giderek şarkılar söylemişti. Oyunculuk yeteneğinin yanı sıra sesiyle de ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne seren ünlü isim Kulüp dizisiyle beraber son yılların dikkat çeken bir ismi oldu.

Salih Bademci'nin bu defa Dilek Taşı dizisinde rol alacağı öğrenildi ve projenin Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacağı bilgisine ulaşıldı. Proje 1980'li yıllarda geçecek ve bir dönem yapımı olarak izleyici ile buluşacak. Sevilen oyuncu Salih Bademci bir dönem dizisi olan Kulüp isimli dizideki başarısı sonrasında tekrardan bir dönem projesinde yer alarak performans sergileyecek.

Televizyon eleştirmenin Sina Koloğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yazısı yazdı ve oyuncunun isminin erkek başrol oyuncusu olarak netleştiği haberini duyurdu.