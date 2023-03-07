Düşük Puan Yüzünden Nakit Ödemeyi Bankalardan Alamayanlara Haber Var: Ziraat Bankası, 50.000 TL'ye Kadar Ödeme Verecek

Ziraat Bankası yaptığı kampanyalar ile birlikte gündemden düşmemeye devam ederken emekli ve bireysel müşteriler haricinde düşük puan yüzünden kredi ödemesi alamayan kişilere de yeni bir kredi paketi hazırladı.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan Bu işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda diledikleri zaman banka şubelerine gitmeden de kredi ödemeleri verileceği yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası hazırlandı.

İhtiyaç kredisi ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşların düşük kredi notu olması durumunda düzenli bir geliri olması ve bankalardan icralık ile avukatlık olmaması durumunda kredi ödemesi alabileceğini söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası üzerinden düşük kredi puanını uygun faizlerle ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız öncelikli olarak banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte işlemlerinizi bankanın bireysel müşteri temsilcisi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunu banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek olan bireysel müşterilerin sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda Son işyerlerinde 6 aydır sigorta primleri yatıyor olması halinde 50.000 TL'ye kadar kredi ödemesi hemen aynı gün içinde şube etkisinde onaylanmaktadır.

Ziraat Bankası düşük kredi puanı olup emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara da 50.000 TL'ye kadar ödeme vermektedir. emekli maaşınızı Ziraat bankası'na taşıyarak ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız 36 ay vadeli bu Kredi kampanyasına katılabilmeniz için yine maaş müşterisi olmanız veya emekli maaşınızı taşınmanız için yine en yakın bankaya giderek Kredi başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Ziraat Bankası resmi internet sitesine giriş yaparak diğer kampanyalar hakkında da bilgiler alabilir ve kredi başvurunuzu nasıl yapacağınız hakkında işlemleri buradan öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası devlet bankası olmasından dolayı diğer bankalar ile karşılaştırma yaptığımız zaman daha düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara Kredi ödemeleri vermektedir.