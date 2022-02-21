Salı Günü Banka Hesabına Yatacak! Gece Duyuruldu! Salı Sabah Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin 15.000 TL Ödeme Alın. Nakit ihtiyacı olan kişiler için sürekli kampanya yapan özel bankalar yapılacak yeni kampanyada Salı gününden sonra onay vereceğini açıkladı. Uygun faiz oranları ile birlikte, hızlı bir şekilde kredi kullanacak olan kişiler, 15.000 TL ödeme almak için Salı Sabahını bekleyecek. Başvuru yaparak kredi onayı alacak kişiler için kampanya başlatan Akbank ve QNB Finansbank, SMS ile ve internet üzerinden başvurularını alarak vatandaşların hesaplarına hemen ödeme verecek.

15.000 TL ödeme alacak olan kişiler eğer bu iki bankadan başvuru yaparak hemen sonuç alırsa, başvurusunu yapacaği banka üzerinden ayrıca düşük faizli nakit kredi kullanacak. Onay alabilmeniz için banka kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir. Düşük kredi notu olan kişiler onay alamazlar. Ayrıca diğer bankalarda güncel borcunuz varsa ve günü geçtiyse bu borçları kapattıktan sonra başvuru yapınız.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden nakit kredi başvurusu için 5030 numarasına TC KİMLİK numaranızı yazın ve gönderin. 3 dakika içinde kredi sonucu gelsin. Bankadan onaylı tutarı sadece kimlikle alın. Ayrıca bu bankada hesabınız varsa, hesabınıza atacağınız para için QNB mobil uygulamasını kullanmanız gereklidir.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler banka hesapları var ise bankaya gitmeden hemen hesaplarına özel internet bankacılığı şifresi alarak, Akbank direkt uygulamasına giriş yapabilirler. Akbank direkt uygulaması üzerinden 15000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve masrafsız krediyi hemen hesaba atabilirsiniz. Akbank uygun faiz oranları ile birlikte hemen işlem yapabileceklerdir. Akbank üzerinden nakit kampanyasına başvuru yapacak olan kişiler Akbank internet sitesinden ve SMS ile de başvurusunu yapabilecektir. SMS ile başvuru için KREDİ TC KİMLİK Yazarak 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz.