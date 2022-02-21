TC Kimlik son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar dikkat! 10000 TL hesabınıza yatacak! Son Dakika

TC Kimlik son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar dikkat! 10000 TL hesabınıza yatacak! TC kimlik numarasına göre ödeme almak isteyenlere son dakika haberi geldi. Uygun faiz oranları ile 10.000 TL'ye kadar ödeme alacak kişiler, başvuru yaptıktan sonra başvurularını kimlik numarasına göre alacaklardır. İhtiyaç kredisi olarak Denizbank ve Vakıfbank tarafından ödenecek bu ödemelerde, sms ile veya internet üzerinden başvurusunu yaparak hemen ne kadar onay aldığınızı göreceksiniz. Nakit ihtiyacı olan kişiler için başlatılan bu kampanyada kredi alacak kişiler hemen ödeme için hesaplarına giriş yapabilirler. TC kimlik numarası üzerinden yapılacak sorgulama sonrasında kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişilere hemen sonuç verilecektir.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvuru yapmak çok basit. Banka yapacağınız başvuru sonucunu da 3 dakika içinde sizlere sunacaktır. Nakit ihtiyacı olan kişiler uygun faizlerle bu kredileri hemen hesaplarına atacaklardır. Denizbank SMS ile başvuru için: KREDİM TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3280 numarasına göndermeniz gerekiyor. SMS ile yapılan kredi başvurusu onay alınırsa banka şubelerine kimlikle giderek işlem yapabilirsiniz. 10.000 TL ödeme alacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar işlem yaparken 3 ay ertelemeli olarak da kredilerin ilk taksit ödemelerini erteleyebilirler.

Vakıfbank

Vakıfbank, kamu bankası olmasından dolayı vatandaşların daha çok tercih ettiği bankaların başında geliyor. Nakit ihtiyacı olan kişiler Vakıfbank'ın yaptığı bu kampanya ile birlikte hemen sonuç alabileceklerdir. TC kimlik numaranız üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız bankanın resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurmanız yeterli olacaktır. Kredi başvuru formunu dolduran vatandaşlar Vakıfbank değerlendirmesini cep telefonuna gelecek mesaj ile öğrenirler. 10.000 TL kredi onayı alırsanız bankaya gitmeden internet bankacılığını kullanarak kredi kullanabilir, 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu yapabilirsiniz.