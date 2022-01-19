Salı Akşamı Dizilerine Survivior Gölgesi Çöktü

Survivor All Star 2022 yarışmasının gölgesi Salı akşamlarında televizyon ekranlarında yer alan dizilerin üzerine adeta çöktü. Yarışmanın seyirci ile buluşması ile birlikte ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Destan dizisi birincilik koltuğunu kaybetti. Diğer taraftan Masumlar Apartmanı ise yalnızca AB grubunda birinci olmayı başarırken reyting oranlarında da genel anlamda bir düşüş meydana geldi. Fox TV dizisi olan Evlilik Hakkında Her Şey isimli proje de ciddi bir düşüş ile karşı karşıya kaldı ve yaşadığı reyting kaybı ile adından söz ettirdi.

TV8 ekranlarının favori yarışması Survivor 2022’nin etkisi televizyon dizilerini üzdü ve projeler izlenme oranlarında düşüşe geçti. Tüm kişiler kategorisinde Destan dizisi günü ikinci olarak kapatırken daha önce elde etmiş olduğu birincilikleri de arattı. Bu defa zirvede yer alamayan Destan, izlenme oranlarında gerileme yaşaması ile hayal kırıklığına uğrattı. Günü AB’de 5., ABC1’de ise 4. olarak kapatan dizi, yaşadığı düşüş ile beklentiyi karşılayamadı.

TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı, ikinci sezonunda ilk sezonu kadar başarılı bir performans sergileyemiyor ancak proje yine de yayın hayatına devam ediyor. Proje ilk sezonda oldukça başarılı reyting sonuçları elde etmiş ve 2021 senesinin en çok izlenen dizilerinin başında gelmişti. Son haftalarda ise Masumlar Apartmanı dizisi seyirci kaybı yaşadı ve ciddi bir düşüş ile karşı karşıya geldi.

Merve Dizdar, Ezgi Mola, Melisa Şenolsun, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerde bulunduğu dizinin 54. yeni bölümü AB grubunu birinci olarak bitirdi. ABC1'de ise üçüncü olan dizi, tüm kişiler kategorisinde de altıncı sıraya düşüş yaşadı.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ise koronavirüs vakaları sebebiyle uzun bir süredir ekranlarda yer alamıyordu. 15. yeni bölümünü Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkaran yapım, tüm kişiler kategorisinde izleyici kaybı ile karşı karşıya ve geldi ve günü 8. olarak bitirdi.