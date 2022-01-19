Yapı Kredi Bankası SMS Atan Vatandaşlar İçin 70.000 TL Limit Hazırladı, Nakit Sıkıntısı Bitecek, Herkes Alacak

Bankalar sürekli olarak vatandaşlara gelir belgesiz olarak kampanyalarında güncellemeler yaptığını duyuruyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların tercih ettiği bankaların başında gelen Yapı Kredi Bankası düşük faiz oranları ile 70 bin TL'ye kadar nakit krediler de artık gelir belgesi istemiyor.

70 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların bankanın kendi kredi politikalarına uygun olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusu onaylanacak ve hemen aynı gün içinde 70000 TL kredi kullanacak.

Sms ile başvuru nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 70 bin TL'ye kadar acil ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka şubelerine giderek hızlı bir şekilde başvuru yapabildikleri gibi ayrıca SMS atarak da kredi başvurusu yapabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu için bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak 4411 numarasına mesaj olarak gönderin.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 4411 numarasını atmış oldukları mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde cep telefonlarına Kredi sonucu gelecek onaylanan tutar 70 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak verilecektir.

Banka SMS ile kredi başvurusu onay alan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar kredi onayı vermiş ise bu kredilerde en fazla limit 36 ay vadeye kadar geri ödeme tablosu oluşturma imkanı sağlamaktadır. 50.000 TL üzerindeki tüm kredilerde banka 24 ay vadeli işlem yaparken her Kredi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı bulunmaktadır.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa ayrıca Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurabilir ve bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına bu şekilde de katılabilir. Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek işlem yapacak olan kişiler kimlik ve gelir belgelerini yanında götürmeleri durumunda hızlı bir şekilde yüksek limitli kredi ve yüksek limitli borç kapatma kredisi kullanabilecektir. Özellikle emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını kendi bankalar üzerinden almaları durumunda Yapı Kredi Bankası 200 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde Kredi imkanı sunuyor.