Şakir Paşa Ailesi Dizi Oluyor! Med Yapım Kolları Sıvadı

Med Yapım bugüne kadar pek çok başarılı projeye imza atarak dikkatleri üzerine çekmiş ve magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Bu defa yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmak için hazırlık yapan Med Yapım Türkiye'nin en köklü aileleri arasında yer alan Şakir Paşa ailesinin hikayesini senaryolaştıracak. Şakir Paşa ailesinin hikayesini dizi haline getirmesi ile gündemde yer alarak adından söz ettiren Med Yapım, yeni projesi ile merak konusu oldu.

Bugüne kadar “Bizim Hikaye”, “Güllerin Savaşı”, “Kadın” ve “Sadakatsiz” gibi pek çok başarılı dizi projesini izleyici kitlesi ile buluşturan Med Yapım başarı ile yoluna devam ediyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. Diğer taraftan kış sezonunda 5 senedir Fox TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan Yasak Elma dizisi Med Yapım’ın en uzun soluklu projesi olmuş ve seyirci kitlesinin çok sevdiği bir proje haline gelmişti.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Med Yapım Şakir Paşa ailesinin Türkiye'nin en köklü ailelerinden biri olduğunu ifade ederken söz konusu ailenin hikayesinin dizi haline getirileceği bilgisini paylaştı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda senaryonun Hande Altaylı tarafından kaleme alınacağı belirtilerek yeni dizi projesi hakkında bilgiler de paylaşıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yeni dizi hakkında yapılan paylaşımda Şakir Paşa ailesinin her bir ferdinin sanatın öncülerinden olduğu belirtildi ve Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Halikarnas Balıkçısı ismiyle Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturduğu yazıldı. Hande Altaylı tarafından kaleme alınacak olan senaryoda pek çok önemli ismin bulunduğu ve projenin dijital platformda yayınlanacağı açıklandı.

Ailenin bir ferdi olan Şirin Devrim tarafından Şakirpaşa ailesinin hayatını anlatan kitap kaleme alınmış ve çok sevilmişti. Söz konusu ailenin tarihinden Osmanlı Devleti'nin son dönemi ile Kurtuluş Savaşı'na kadar olan bölüm Şakir Paşa Ailesi isimli kitapta bulunuyordu.

Şakir Paşa Ailesi dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir, ne zaman ve nerede yayınlanacak, kim tarafından çekilecek, nerede çekildi, Şakir Paşa Ailesi dizisi çekimleri nerede yapıldı?

Med Yapım tarafından dizi projesi haline getirilecek olan Şakir Paşa ailesinin köklerinin Osmanlı imparatorluğu'na kadar dayandığı biliniyor. Devlet adamı ve Osmanlı tarihçisi olan Mehmet Şakir Paşa ailenin en büyük isim olarak tanınıyor. Aileden Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevad Şakir Kabaağaçlı gibi Türkiye'nin pek çok önemli ismi çıkmıştı.

Şakir Paşa Ailesi Kitap Özeti İncelemesi ve Konusu

Doğan Kitap yayınevi tarafından basılan kitap toplamda 228 sayfadır. Kitap yalnızca oldukça önemli bir sanatçının biyografisi olmaktan ziyade bunun yanı sıra Şakir Paşa ailesini tanımak için de çok güzel bir kaynak olmaktadır. Şakirpaşa ailesinin kadınlarına çok iyi bir eğitim aldırması ve 5 dünya sanatçısı çıkarması dikkatleri çekmektedir. Atatürk'ün ve cumhuriyetin işaret ettiği Modern Türk insanına örnek olacak sanatçılar Şakirpaşa ailesinden çıkmıştır.

Şirin Devrim kimdir Şakir Paşa Ailesi kitabı yazarı Şirin Devrim kimdir?

Seramik sanatçısı Füreya Koral'ın kuzeni yazar İzzet Melih Devrim’in kızı ve Halikarnas Balıkçısı'nın yeğeni olan Şirin Devrim, 1960'ların İstanbul Şehir tiyatrolarında ünlü başrol oyuncusudur. Bunun yanı sıra Şakir Paşa Ailesi kitabının yazarı olan Şirin Devrim'in ABD'de ünlü tiyatro okullarında oyunculuk ve rezi dersi verdiği bilinmektedir. 1926 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açan Şirin Devrim ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur.