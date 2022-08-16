3 BANKA Birleşti ve nakit vereceğini açıkladı! TC kimlik numarasından başvuru yaparak 32000 TL ödeme alacaksınız!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için TC kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 32000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar için acil kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. 32000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi imkanı sağlanırken, Denizbank ve Akbank'ta bu kampanyaya ortak oldu. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sorgulaması sonrasında banka kredi şartlarına uygun olduğunuz anlaşılır ise kredi onayı verilecek ve sizlere gelir belgesiz olarak 32000 TL kredi kullanmanıza hak sağlanacaktır. Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanyada bireysel müşterilerin onsekiz yaşından büyük olması durumunda başvurularını aynı gün içinde gerçekleştirebileceğini söylemek istiyoruz.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, aynı gün içinde kredi sonucunu öğrenmek istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden SMS atarak işlemlerini gerçekleştirebilir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, SMS ile Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp ve aylık gelirin de yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermesi durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranıza 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişiler eğer Denizbank üzerinden, cebimde kredi kampanyasına katılmak istiyorlarsa başvurularını bu bankanın Cebimde Kredi servisi olan 32 80 numarasına kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak göndermesi durumunda başvuru yapmış olacak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere hızlı bir şekilde destek olacak olan bu bankalar üzerinden kredilerini kullanmak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi verilmektedir.