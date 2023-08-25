SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde birtakım değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklik neticesinde ayaktan başvurularda ödeme listesinde güncelleme gerçekleştirildi. Aynı zamanda hizmet başı işlem puan listesinde de değişiklik yapıldı. Tanıya dayalı olarak gerçekleştirilen işlemlere ve diş tedavilerine zam uygulandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişikliğe gidildi. Alınan karar Resmi Gazete’de yer aldı. Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre bazı dallarda %50 oranında zam gerçekleştirildi. Acil tıp, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk sağlığı muayene ücretlerine zam uygulandı. Böylece artık ücretli tedavilerde daha fazla ücret uygulanması gerekecek.

MUAYENE ÜCRETLERİNE YÜZDE 50 ZAM UYGULANDI

Bazı uzmanlık alanlarında muayene ücretlerine %50 oranında zam yapıldı. Bu uzmanlık alanları şöyle sıralanabilir:

- Acil tıp

- Beyin ve sinir cerrahisi

- Çocuk sağlığı ve hastalıkları

Ayaktan başvurularda ödeme listesinde diğer uzmanlık alanlarının hangileri olduğu belirtildi.

VAKA BAŞI MUAYENE ÜCRETLERİ ARTTI

Yapılan düzenleme ile vaka başı muayene tutarları arttı. Hizmet başı işlem puan listesinde yer alan işlemlerden artık daha fazla ödeme alınacak:

- KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli

- Kemik iliği, yoğun bakım

- Hemodiyaliz, kan bileşenleri

- Doğum, yardımcı üreme tedavileri ve bunlarla ilgili yapılan işlemler

- Sünnet, kadavradan donör temini

İYİLEŞTİRME TUTARI 11 MİLYAR TL OLDU

Genel sağlık sigortalılarının aldıkları hizmetlerde kullanılan tıbbi malzeme tutarlarında artış meydana geldi. Bu sayede 11 milyar TL iyileştirme ortaya çıktı. Genel Sağlık Sigortası kapsamında, 18 yaşına kadar olan kişiler, ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Genel Sağlık Sigortası’ndan ücretsiz olarak yararlanma hakkı, asgari ücretin üçte birinden az gelir elde edenlere de verilir. Bu gelir tutarından daha fazla gelir elde edenler, prim ödeyerek sağlık sigortasından yararlanır. Sigortalılar, emekli maaşı alanlar ve onların hak sahipleri de ücretsiz olarak hizmetlerden faydalanabilir.