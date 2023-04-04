Mart ayının bitip Nisan ayının başlaması ile birlikte yaklaşık olarak 4 haftadır birçok kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan personel açığını kapatmak için ilan yayımlanmaya başladılar. Sağlık bakanlığı ise kendi bünyesinde 31.600 adet açığı kapatmak üzere personel alım ilanı için düğmeye bastı. Bakanlık bünyesine başvurular ise 28 Mart 2023 tarihi ile resmen başlamış oldu. Öğrenci seçimi ve yerleştirme merkezi ve İŞKUR aracılığı ile başvuru kılavuzu ve tercih kılavuzu geçtiğimiz hafta personel adaylarının hizmetine sunuldu.

Sağlık Bakanlığı 31.600 Adet Personel Alacak

Sağlık bakanlığı geçtiğimiz hafta 31.600 adet bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alım ilanını yayımladı ve bu miktar çok yüksek oranda işsizlik miktarlarını aşağı çekecek potansiyele sahip. 28 Mart 2023 tarihi itibarıyla başlayan sağlık bakanlığı bünyesinde personel alım ilanına başvuru kılavuzu ve tercih kılavuzuna İŞKUR ve öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi aracılığı ile ulaşmak mümkün.

İŞKUR ve ÖSYM Kılavuzu Yayınladı

Sağlık bakanlığı bünyesinde alınacak olan personellerin öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi ve İŞKUR aracılığı ile başvuru kılavuzu tercih kılavuzu geçtiğimiz haftalarda siteye yüklenmişti. Kılavuzla birlikte başvuru şartları kontenjan dağılımları branş dağılımları son başvuruda gibi detaylar ayrıntılı olarak personel adaylarına bildirildi. Sağlık bakanlığı tarafından ikinci etapta 42.500 adet personel alım başvurusu olacak.

Sağlık Bakanlığı’nda 2 Etap Personel Alımı

Sağlık bakanlığının 2 etap kapsamında 10.900 adet sürekli 8.226 adet lisans mezunu 21.709 adet önlisans mezunu ve 1665 adet ortaöğretim mezunu arasından alınacak olan ve toplamda 42.500 adet personel istihdam edilecek. Sağlık bakanı görevinde bulunan Fahrettin koca süreci ilişkin başvuru tarihlerinin ve diğer özelliklerinin dağılımı hakkında kritik uyarılarda bulundu.

ÖSYM KPSS 2023’e 5 tercih kılavuzu belirtilmiş olan kadrolar özel şartlar sağlık sektöründe atamayı bekleyenlerin bilgisine sunuldu. Adaylar size tercihlerini 28 Mart 2023 3 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirecekler. Tercihler ise 28 Mart tarihinde saat 10.30’da başlayacak olup 3 Nisan tarihinde sona erecek.