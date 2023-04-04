Akaryakıtta İndirim Ve Zam Birlikte Geliyor!

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Sürekli olarak değişen fiyatlar araç sahiplerini güncel fiyatları takip etme konusunda araştırmaya yöneltiyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere akaryakıtta indirim ve zam birlikte geliyor! Gece yarısından itibaren oto gaza 2 lira 12 kuruş indirim gelirken, benzine ise 5 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 12 kuruş zam gelecek.

Petrol fiyatları dolar kurundaki değişmelere paralel olarak sürekli olarak değişiyor. Dolar kurundaki değişmelere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıtta büyük indirim yaşanacak. Oto gazın fiyatı 2 lira 12 kuruş birden düşecek.

Oto Gazın Fiyatı Değişti

gerçekleşecek indirimin ardından oto gazın fiyatı İstanbul ilinde 10 lira 25 kuruş olurken, Ankara’da fiyat 10 lira 45 kuruş, İzmir’de 10 lira 30 kuruş olarak gerçekleşecek.

Benzin Ve Motorinde İndirim Yapılacak Mı?

5 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 12 kuruşluk zam geliyor. Motorin fiyatlarında ise her hangi bir değişiklik beklenmiyor. Güncel akaryakıt fiyatları şöyle gerçekleşti;

İstanbul ili için geçerli olan motorin litre fiyatı 20,48 lira

Bezinin ortalama litre fiyatı ise 21,36 lira

Akaryakıt Fiyatlarında Hesaplama Nasıl Yapılıyor?

Türkiye’nin dâhil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları ile dolar kurundaki değişikleri dikkate alınarak rafineriler tarafından hesaplama yapılıyor. Yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan fiyat firmalarca uygulanıyor. Rekabet ve serbesti bulunan şirketler ve kentlere göre fiyatlarda küçük tutarlarda değişmeler gözükebiliyor.

Fiyat Değişimlerinin Duyurmama Kararı Alınmıştı

EPDK fiyatlarda yaşanan değişimleri açıklayan tek sendika EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından dava süreci sonuçlanıncaya kadar akaryakıt fiyat değişimlerinin vatandaşlara duyurulmayacağını açıklamıştı.