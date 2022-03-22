Sadece Başvuru Yapılacak! Kimlik Numarası Son Numarasına Göre 13.000 TL Ödemeler KESİN Ödenecek! Duyuruyu Resmi Yapıldı. Nakit isteyenler hemen başvuru yaparak ödeme alacaklar.

TC Kimlik numarasına özel olarak 13.000 TL ödeme yapılıyor. Duyurunun hemen sonrasında paralar hemen hesaplara yatırıldı. Son dakika kampanyası sayesinde banka üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlara bekleme olmadan hemen sonuç verileceği bilgisi paylaşıldı. Kimlik numaralarınız üzerinden yatırılacak olan 13.000 TL’ye kadar olan ihtiyaç kredisi limitlerinde 36 ay vade seçenekleri dahilinde bütçeniz uygun olarak işlem yaparak bekleme olmadan nakit ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.

Acil olarak meydana gelebilen nakit ihtiyaçlarında bekleme olmadan kullanabileceğiniz bu özel ihtiyaç kredisi kampanyasında ilk taksit ödemelerinde üç ay ertelemeli olarak tercihlerde buluna bileceksiniz. DenizBank tarafından paylaşılan bu kampanya, başvuru işleminin hemen sonrasında yaklaşık 5 dakika gibi bir zaman içerisinde sonuç bilgisini elde edebileceğiniz bir ayrıcalığa sahiptir. 18 yaşından büyük vatandaşların başvurabileceği bu kampanyada 13.000 TL’ye kadar olan kredi limitlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, dilerlerse bu kampanya SMS ile de başvurabileceklerdir. SMS ile yapılacak olan başvuruda, başvuruya olumlu yanıt alınması halinde gelir belgesi sunmadan kredi tutarını hemen banka hesabınıza alabileceksiniz.

Kredi başvurusuna yönelik olumlu yanıt alınması halinde banka şubesine SMS ile başvurarak kredinizi bekleme olmadan hesabınıza almak isteyebilirsiniz. Yine bireysel müşteri temsilcisi ile yapılacak olan görüşmelerde hem taksit tutarlarının ayarlanması hem de kullanmak istediğiniz takdirde üç ay ertelemeli taksit seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. Kredi başvurusunu bankanın internet şubesi üzerinden yapacak olan kişiler ise kimlik numarası üzerinden yapılacak olan hızlı sorgulamaya tabi tutulacaktır.