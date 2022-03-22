İŞ BANKASI duyuru yaptı! Son dakika haberi ile anında kredi imkanı geldi! Kredi notu düşük olan hemen 15.000 TL alacak. Son dakika kampanyası ile birlikte nasıl başvuru yapılır haberimizde...

İş Bankası aracılığı ile 15.000 TL'ye kadar nakit kullanmayı isteyen vatandaşlara özel olarak başlatılan kampanyada Banka kredi başvurusu kredi notu düşük olduğundan dolayı onaylanmayan kişilere oldukça hızlı bir şekilde sonuç bilgisinin iletileceğini belirtti. İş Bankası internet sitesinden ve de sosyal medya hesaplarından yaptığı bu kampanya duyurusu ile 5 dakikada başvuru sonucunu ilettiğini belirtti.

Banka aracılığı ile kredi kullanmak isteyen kişiler, 15.000 TL kredi tutarına onay almaları halinde ödeyecekleri ilk taksit tutarında toplamda üç aylık bir erteleme hakkına sahip olabilecek ve 36 ay vade seçeneği ile düşük faizlerle bu kredileri kullanabileceklerdir. Acil nakit ihtiyaçları durumunda düşünülebilecek olan bu kredi kampanyasına bankanın mobil uygulaması üzerinden ve internet sitesi üzerinden şubeye gidiş gerekmeksizin başvuru yapılabilecektir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Nakit ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar diledikleri takdirde en yakın İş Bankası şubesine başvuru yaparak kampanyalı kredi başvuru işlemlerini başlatabilirler. 36 aya varan vade seçeneği ile 15.000 TL’lik ihtiyaç kredisi, TC kimlik ve gelir belgesi ibrazı sayesinde oldukça kısa bir süre içerisinde sonuç bilgisi ile tarafınıza iletile bilmektedir. Krediye başvurdu bulmak isteyen kişinin emekli olması halinde ise emekli maaşına banka üzerinde taşıma işlemi yaparak daha yüksek limit sınırları ile kredi alabilme imkanları değerlendirebilirler. Bu kapsamda banka yalnızca ihtiyaç kredisi değil farklı kredi kampanyalarına da başvuru imkanı tanımaktadır.