Sadece Arkadaşız Dizisi Geliyor! Hazar Ergüçlü ile Kubilay Aka Buluştu

Hazar Ergüçlü ile Kubilay Aka gibi iki başarılı ve genç oyuncunun bir araya geldiği Sadece Arkadaşız isimli dizi gündemde yer aldı ve merak konusu oldu. Bugüne kadar rol alıp performans sergiledikleri her yapımda isimlerinden söz ettiren oyuncular arasında yer alan Kubilay Aka ile Hazar Ergüçlü genç kuşak isimler arasında öne çıkıyor. Hayat verdikleri karakterler ve rol aldıkları projeler ile beğeni toplayan genç oyuncular bu defa Sadece Arkadaşız dizisi ile gündemde yer aldı. Ünlü oyuncu Kubilay Aka, son olarak Çukur dizisinde yer alması ardından Cam Tavanlar isimli dizi ile de adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ise uzun bir süredir ekranlarda yer almıyordu ve son olarak Alev Alev dizisiyle sevenleri karşısına çıkmıştı. Peki Sadece Arkadaşız dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir, ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak? Sizler için haberimizin devamında Kubilay Aka ile Hazar Ergüçlü’yü kadrosunda buluşturan Sadece Arkadaşız dizisi hakkında detaylı bilgileri ve merak edilenleri yazdık.

Bu günlerde Sadece Arkadaşız isimli yeni diziyle gündemde olan Nazar Ergüçlü ile Kubilay Aka isimli iki oyuncu yeni projede partner olacak. Seyirci kitlesi ile buluşmak için gün sayan ve hazırlık yapan iki başarılı oyuncu bu kez tercihleri ile dikkat çekti. Ancak iki ünlü isim, hayranlarının ve sevenlerinden kendilerinden beklediği gibi televizyon dizisini değil dijital platformu tercih etti.

BluTV için çekilen Saklı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü yeni projesinde de dijital Platformu tercih etti. Sadece Arkadaşız dizisi için tercihini dijitalden yana kullanan Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka ile yeni projesine partner olacak. Söz konusu dizinin çekimlerinin bir süre önce başladığı öğrenilmiş ve konu hakkında elde edilen bilgiler dikkat çekmişti. Sizi çekimlerinin başlaması ardından iki ünlü oyuncunun ilk pozları da yayınlanmış oldu. Exxen için çekilen ve yabancı bir dizi olan “Love Snack” isimli projenin uyarlaması olarak seyirci kitlesiyle buluşacak olan Sadece Arkadaşız dizisi hazırlıklarını sürdürüyor. İki oyuncu kısa bir süre önce Sadece Arkadaşız dizisinin setinde buluştu ve verdikleri pozlar ile hayranlarının dikkatini çekti.

Yeni dizinin senaryosunun Zeynep Koçak tarafından yazıldığı öğrenilirken dizinin yönetmenliğinin ise Emre Erdoğdu tarafından üstleneceği yönünde bilgilere ulaşıldı. Dizinin konusunda Hazar Ergüçlü ile Kubilay Aka isimli iki başarılı oyuncu birlikte rol olarak performans sergileyecek. İki ünlü oyuncunun dizileri merak ve heyecan içerisinde beklenirken Aka ile Ergüçlü bir süredir ortak paylaştıkları evin sahibi olabilmek adına doğru eş adayını bulmak için çaba gösteren iki kişiyi canlandıracak.

Bu sıralarda farklı bir dijital platformun projesi ile de gündemde yer alan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Gönül isimli filmde de performans sergiliyordu. Erkan Kolçak Köstendil ile başrolde yer alan Hazar Ergüçlü'nün Gönül isimli filmi Netflix'te 10 Ağustos tarihinde seyirci kitlesi ile buluşacak. Gönül isimli filmin oyuncu kadrosunda Selim Bayraktar, Ferit Kaya, Nazmi Kırık, Asiye Dinçsoy, Bülent Emin Yarar ve Ali Seçkiner Alice gibi oyuncular yer alıyor. Gönül isimli sinema filminin yanı sıra Kubilay Aka ile birlikte rol aldığı Sadece Arkadaşız isimli film ile de adından söz ettiren Hazar Ergüçlü dikkatleri üzerine çekti.