Emanet Yeni Kadın Başrol Belli Oldu! Gürcü Asıllı Biri Oynayacak

Sıla Türkoğlu isimli genç oyuncu, Emanet dizisinde hayat verdiği Seher karakteri ile ünlü olmuş ve geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Emanet dizisi ünlü oyuncu Seher Türkoğlu hakkında 2. sezon finali öncesinde bir açıklamada bulunmuş ve oyuncunun diziye veda ettiğini belirtmişti. Konu hakkında öğrenilen bilgilere göre dizinin yapımcı firması ile Seher Türkoğlu arasında bazı problemler yaşandığı öğrenilmiş ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu. Sıla Türkoğlu herhangi bir açıklamada bulunmazken dizi oyuncusunun hayranları ise Türkoğlu’nu pek çok kez savundu ve sosyal medya hesaplarında oyuncunun haklı olduğuna dair yorumlar yapıldı.

Kamuoyuna Emanet dizisi ile ilgili olarak Sıla Türkoğlu ile yapımcı firmanın davalık olmasına sebep olan olaylar hakkında yansıyanlar oldukça şaşırtıcı türdendi. Sizler için haberimizin devamında Emanet dizisi Sıla Türkoğlu ve projenin yeni kadın başrol oyuncusu hakkında detaylı bilgileri ve merak edilenleri yazdık. Peki Emanet dizisi sezon yeni başrol kadın oyuncusu kimdir, ismi nedir, kaç yaşında?

Söz konusu dizinin yapımcı firması olan Karamel Yapım ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun dizinin 2. sezon final bölümü çekimlerine gelmediğini iddia etmiş ve bu sebeple ünlü oyuncu hakkında hukuki yollara başvuracağını belirtmişti. Dizide Seher karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun Emanet setini ani bir şekilde terk ettiği ifade edilmiş ve final çekimlerine katılmadığı açıklanmıştı. Bunun yanı sıra oyuncunun dizinin 3. sezonunda rol almak istemediği de öne sürülen bilgiler arasına yer alıyordu. Emanet dizisinin yapım firması olan Karamel Yapım, Sıla Türkoğlu hakkında bir açıklama yazısı paylaşmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Sıla Türkoğlu isimli oyuncunun Emanet dizisinin çekimlerinin son haftasında avukatı aracılığıyla dizi sözleşmesinin feshedilmesi istediğini aktarmıştı. Yapımcı firma olan Karamel Yapım’ın açıklamasına göre Sıla Türkoğlu isimli genç oyuncu, sözleşmesinin hemen feshedilmesini istemiş ve aksi durumda dizi setine de çıkmayacağını aktarmıştı. Dizinin yapımcı firması ünlü oyuncunun sözleşmesinin devam etmesi nedeni ile bu talebin reddedildiğini de yazmıştı.

Dizinin sezon finali bölümüne genç oyuncu Sıla Türkoğlu'nun katılmaması ardından bölümün dublör kullanılarak bitirildiği de konu hakkında açıklanan bilgiler arasında yer almıştı. Yapımcı firma olan Karamel Yapım oyuncunun yeni sezon çekimlerine katılmaması sebebi ile yasal yollara başvuracağını da söylemiş ve konu gündemde yer almıştı.

Sezon finali bölümü öncesinde meydana gelen bu gerginlik ile beraber ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu da konu bir açıklama da bulundu ve dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu açıklamayı avukata aracılığı ile gerçekleştirdi ve set sırasında ağır şartlar altında çalıştığını ifade etti. Emanet dizisi setinde hastayken bile çalışmaya zorlandığını açıklayan Sıla Türkoğlu, kendisine mobing uygulandığını belirtmişti. Bunun yanı sırasında Türkoğlu'nun dizinin 3. sezonunda bulunmayacağının yapımcıya 2022 senesinin Ocak ayında bildirildiği bilgisi paylaşıldı.

Oyuncu kendisi hakkında karalama kampanyası başlatıldığını ifade ederken taraflar da davalık olmuştu. Dizi izleyicisi ise Sıla Türkoğlu'nun söz konusu projeye aynı bir şekilde veda etmesi sebebi ile büyük üzüntü duyuyordu.

Yeni sezon hakkında elde edilen bilgilere göre Nana Stambolishvili isimli Gürcü asıl oyuncu projenin yeni sezonda kamera karşısına geçecek ve Seher karakterine hayat verecek.