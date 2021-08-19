Sadakatsiz’den Ünlü Oyuncuya Bomba Teklif!

Kanal D ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına devam edecek olan başarılı dizi Sadakatsiz, izleyici kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Birinci sezonu 31 bölüm süren sevilen dizinin yeni sezonda da etkili olabilmesi adına yeni karakterlerin projeye katılması beklenilmekte.

Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis ve Melis Sezen gibi 3 başarılı oyuncunun yer aldığı başarılı dizi 1. sezonda ne kadar etkili bir yapım olduğunu herkese kanıtlamıştı. Projede yer alan oyuncuların sergilemiş olduğu başarılı performans ile dizinin orijinal ile olan Doctor Foster’dan daha etkili bir yapım olduğunu gözler önüne Seren Sadakatsiz, her yeni bölümü ile dizi izleyicilerinin ilgisini çekmişti.

Başarılı dizi Sadakatsiz’de, 2. sezon öncesinde senaryoya yeni oyuncuların eklendiği bilgisine ulaşıldı. Yeni ekibin Eylül ayının başlarında bir araya gelerek çekimlere başlayacak olması da tahmin ediliyor. Oyuncu kadrosuna katılması için teklif yapılan bir isim de Berkay Ateş oldu ve oyuncunun vereceği cevap merak edildi.

Ünlü oyuncu Berkay Ateş, Çukur dizisinde rol almış ve adından söz ettirmeyi başarmıştı. Çukur dizisi ardından Alev Alev ile de başarılı bir çıkışta imza atan başarılı oyuncu Berkay Ateş, yeni sezonda Sadakatsiz dizisinde rol alabilir. Ünlü oyuncuya Sadakatsiz dizisinden teklif gittiği öğrenildi fakat Ateş’in vereceği yanıtın ne olduğu ise henüz öğrenilemedi.

Alev Alev dizisi ile başarılı bir çıkış yapan başarılı oyuncu Berkay Ateş'in Sadakatsiz dizisinden gelen teklifi kabul etmesi durumunda ünlü isim etkili bir karakter ile senaryoda yer alacak. Hazırlıkların Medyapım tarafından titizlikle yürütüldüğü bilgisine ulaşılırken dizinin yönetmeni olan Neslihan Yeşilyurt da aynı şekilde yoluna devam ediyor. Çukur ve Alev Alev dizisinde rol alan ünlü isim Berkay Ateş'in Sadakatsiz dizisi için vereceği karar merakla bekleniyor.