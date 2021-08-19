Türk Aşısı Mı Çin Aşısı Mı? Hangisi Daha Etkili?

Türk aşısı olan “Turkovac” adına geçtiğimiz ay başlatılmış olan faz 3 çalışması sonrasında İstanbul ve Ankara'da toplam 4 merkezde faz iki araştırmalarına başlandığı bilgisine ulaşıldı. İlk gönüllüler İstanbul'da bu hafta kabul edilmeye başlandı ve kabul edilen kişilerin 18- 59 yaş arası 2 doz Sinovak aşısı yaptırmış ve daha önce hiç koronavirüs geçirmemiş kişiler olduğu öğrenildi.

Çalışmaya 220 katılımcının alınacağı öğrenilirken üçüncü dozda ise hangi açının daha etkin ve güvenli olduğunun belirlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Gönüllü olan vatandaşlara 34 koronavirüs aşısı yapılması ardından olası yan etkiler ile antikor düzeylerinin yakından izleneceği ve çalışmaya giren bütün gönüllerin 168 yıl boyunca gözetimde tutulacağı açıklandı. Yürütülen çalışmanın çift-kör prensibine göre yapıldığı öğrenilirken kime hangi aşının yapıldığının ise 84. günde açıklanacağı söylenildi.

Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Şefi Doçent Dr. Fatma Yılmaz Karadağ, yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak önemli bilgileri vatandaşlar ile paylaştı ve amaçlanan durumu söyledi. Yapılan çalışmalarda amaçlanan durumun Türk aşısı ile Sinovac aşısının arasında güvenlik, etkinlik ve antikor yanıtı açısından bir fark olup olmadığını belirlemek olduğu anlattı.

Bu aşının Biontech ile kıyaslanmaması hakkında da açıklamalarda bulunan Doçent Doktor Karadağ, Sinovak ile Turkovac’ın inaktif aşı olduğunu belirtti ve iki inaktif aşının kıyaslamasının daha doğru olacağını söyledi. Çalışmaya 220’ye yakın gönüllünün de dahil edileceğini belirten Karadağ, gönüllü sayısının artış göstermesi ile birlikte çalışmanın vereceği değerlerin de daha anlam ifade edeceğini dile getirdi.

Gönüllü olmak hakkında da bilgi paylaşan Doçent Doktor Fatma Yılmaz Karadağ, ilk şartın 2 doz Sinovak aşısı yaptırmak olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra altta yatan kanser öyküsü, gebelik, emzirme, kronik bazı hastalıklar ya da uzun süreli bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanımı bulunan kişilerin çalışmaya dahil edilmeyeceği de anlatıldı.