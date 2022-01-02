Sadakatsiz’den İzleyicileri Üzecek Karar

Bugün kadar 45 yeni bölümünü geride bırakan Sadakatsiz isimli televizyon bizi projesi İngiliz BBC’nin orijinal formatı olan projeden uyarlanarak Türk televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Doctor Foster isimli yapımdan uyarlanan ekranlara getirilen Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi birbirinden başarılı 3 oyuncu başrolde yer alıyor. Diğer taraftan projenin uyarlanmış halinin orijinal formatın önüne geçtiği de pek çok izleyici tarafından kabul edilen bir durum olmaya başladı. Öyle ki Sadakatsiz dizisi orijinal haline göre daha çok etkileşim alıyor ve yapımın daha fazla izlendiği şeklinde çeşitli yorumlar yapılıyor.

Dizi, yılbaşı sebebiyle yayın hayatına ara vermişti ve 45. bölümü itibariyle ekibin tatile çıktığı bilgileri paylaşılmıştı. Yılbaşı sebebi ile Sadakatsiz dizisi yayın hayatına en uzun süreli ara veren yapımlardan birisi olarak öne çıkarken bu durumun sebebi de merak konusu oldu ve çeşitli tartışmalar gerçekleşti.

Verilen uzun ara sebebiyle seyirci kitlesi rahatsızlık duysa da diğer taraftan yılbaşı sebebiyle dizi çekimlerine ara verilmesi ekip için büyük bir moral kaynağı olarak görüldü. Dizide Asya karakterine hayat veren usta oyuncu Cansu Dere de bu süreçte ödüller kazandı ve büyük bir gurur yaşadı. Diğer taraftan projenin izleyici kitlesi ise ikinci sezonuyla ekranlara taşınan Sadakatsiz dizisinin gidişatına yönelik bazı eleştirilerde bulunuyor fakat dizinin izlenme oranları ise hala yüksek oranda seyrediyor.

Dizi hakkında yaşanan döneme bakıldığında ise hikayeye yönelik eleştiriler sosyal medya hesaplarında izleyici kitlesi tarafından konuşulmakta. Fakat dizi oyuncuları ise çeşitli ödüller kazanıyor ve projeler hakkında güzel yorumlar alıyor. Bunun yanı sıra 2. sezonunda da dizinin hala izlenme oranlarında güçlü bir destek bulduğu bilinen bir gerçek. Son dönemde ikinci sırayı kabul etmiş durumda olan dizi geçtiğimiz sezonda Kuruluş Osman ile yarışıyor ve AB kategorisinde birinci olabiliyordu.