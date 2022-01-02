Camdaki Kız Reytinglerde Düşüşe Geçti

İkinci yeni sezonu ile Kanal D ekranlarında Perşembe akşamlarında seyirci kitlesi karşısına çıkan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi OGM Pictures imzalı olarak ekranlarda yeni bölümlerini sergiliyor. Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı isimli iki televizyon dizisi ile de kardeş olan Camdaki Kız, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hayat hikayelerinden derlemiş olduğu kitaplardan ekranlara uyarlanarak dizi hayranları karşısında yer alıyor.

Gündeme geldiği ilk günden bu yana büyük bir heyecan yaşatan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi, dizinin oyuncu kadrosu ile de ilgi topluyor. Özellikle Camdaki Kız isimli yapımın başrol oyuncuları olan Feyyaz Şerifoğlu ile Burcu Biricik’in daha önce Kırmızı Oda’da da konuk oyuncu olarak yer almaları ve ekran önündeki uyumları ile izleyicinin ilgisini toplamaları sebebiyle oyuncuların hayranları diziye karşı büyük bir hayranlık besliyor.

Bu hafta dizinin 26. yeni bölümü ekranlara geldi ve sosyal medyada projenin yeni bölümü ile ilgili çeşitli paylaşımlar gerçekleşti. Projenin izlenme oranlarında düşüşe geçmesi gözlerden kaçmayan bir gelişme olarak yorumlanırken projenin almış olduğu reyting şoku da dizi hayranlarının projeden neden uzaklaştığın bir göstergesi olarak görüldü.

Birincilik koltuğuna Fox TV dizisi olan ve bir süre önce yayın hayatına başlayan Mahkum’a kaptıran Camdaki Kız, hikayede yaşanan durgunluk sebebiyle izleyici kaybına uğradı.

Sosyal medya hesaplarımda da Camdaki Kız dizisinin izlenme oranlarında kayıp yaşaması ve birincilik koltuğunu Mahkum’a kaptırması hakkında yorumlar dizinin sadık izleyecek grubu tarafından gerçekleştirildi ve konu sosyal medyada da ele alınmış oldu.

Dizi hayranları Nalan’ın kırılgan, masum ve saf halini sevdiklerini belirtirken olayları bağlayamayan, dünyadan kopan ve ağır aksak hallerde olan Nalan'ı beğenmediklerini açıkladı. Bu durum seyirci kitlesini Nalan karakterinden uzaklaştırdı ve dizi hayranları Camdaki Kız’ı geri plana atmaya başladı.