Sadakatsiz Yurt Dışı Yolculuğunda!

Herkes tarafından bilinen bir gerçek varsa o da artık Türk dizilerinin yurt dışında izlenme başarısı. Türk dizileri son zamanlarda yurt dışında izlenme rekorları kırarken oyuncuların hayran kitlesi de her geçen gün artıyor. Yurt dışı macerasına başlayan yeni dizinin ismi ise Sadakatsiz olarak açıklandı.

İngiliz yapımı olan diziden uyarlanan Sadakatsiz, geçtiğimiz sezonda Ekim ayında yayınlanmaya başlamıştı. Projenin başrollerinde Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere gibi birbirinden başarılı üç isim yer almış ve dizinin reyting oranları çok başarılı geçmişti. Yeni sezonda da yine Kanal D ekranında seyirci kitlesi ile buluşmak için hazırlıklarını sürdüren proje, kısa süre içerisinde İspanya'da yayınlanacak. İspanya'da bir süredir devam etmekte olan Kızım dizisi ardından Sadakatsiz de seyirciler ile buluşacak.

Reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere Doktor Asya karakterine, Caner Cindoruk kocası Volkan karakterine ve Alp Akar oğulları Ali karakterine hayat veriyordu. Aile, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürerken Asya'nın kocası olan Volkan'ın 2 senedir Serin isimli bir genç kadın ile ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Derin karakterine Melis Sezen hayat verirken oyuncu, performansı ile de büyük ilgi toplamıştı. Gerçekleri öğrendiği sırada Asya karakteri kocasından intikam almak ya da evliliğini kurtarmak arasında bir tercih yapmak durumunda kaldı ve olaylar bu şekilde gelişti.

Proje geçen sezonda dizi oyuncuların başarılı performansı ile reyting rekorları kırmış ve adından söz ettirmişti. Her yeni bölüm ile izleyici kitlesinin kalbimi çalan dizi, büyük başarılara imza atmış ve ekranların favorisi olmuştu. Dizide yaşanan heyecan da seyirci kitlesinin ekrana kitlenmesine neden olurken yaşanacak olaylar merak edilmişti. Projenin yeni sezonu Kanal D ekranlarında büyük bir merak ve heyecan içerisinde beklenirken dizinin İspanya'da da yayınlanacak olması ilgi ile karşılandı.