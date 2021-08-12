Destan Dizisi Oyuncuları ve Konusu! Destan Ne Zaman Başlıyor?

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan başarılı dizi Hercai ile kariyer hayatında parlama noktasına yaşayan ve büyük başarı yakalayan Ebru Şahin, yeni dizisi için hazırlıklarına devam ediyor. Bu defa Destan isimli dizi ile izleyici karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Ebru Şahin, hayranlarını heyecanlandırdı. Yine ATV ekranlarında sevenleri ile buluşacak olan Ebru Şahin, Destan ile kariyerine devam etmek için sabırsızlanıyor. Bunun yanı sıra dizinin seti için geri sayımın başladığı da öğrenildi ve projenin Eylül ayında yayınlanmaya başlayacağı söylenildi.

Destan dizisinin Bozdağ Film tarafından çekileceği bilgisine ulaşılırken dizi, Türklerin İslamiyeti kabul etmesinden önceki zamanı anlatacak. 8. yüzyılda bir hanın oğlu ile bir genç kızın aşkını anlatacak olan dizide Edip Tepeli ile Ebru Şahin partner olacak. Bunun yanı sıra başarılı oyuncu Edip Tepeli, Batuga isimli karaktere hayat verecek.

Projede rol alması kesinleşen isimler arasında ise Selim Bayraktar, Elif Doğan ve Buse Meral bulunmakta. Açıklanan isimlerin yanı sıra oyuncu kadrosuna eklenen son isim ise Deniz Barut olarak belirtildi. Deniz Barut son olarak Star TV'de ekranlara gelen Sol Yanım isimli dizide rol almış ve performansı ile adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Oyuncu kadrosu ile olduğu kadar ilginç konusu ile de sosyal medyanın gündeminde yer alan Destan dizisinin oyuncularının önemli bir kısmının belli olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu sebeple dizinin çekimleri için geri sayıma başlanırken çekimlerin Ağustos ayı sonunda başlayacağı öğrenildi. Yeni sezonda ekranlara gelecek olan dizi, seyirci kitlesi ile buluşmak için heyecanlı bekleyişini devam ettiriyor.

Ebru Şahin, projede Akkız karakterine hayat verirken daha önce yapmış olduğu açıklamada çekimlerin Ağustos ayında başlayacağını söylemişti. 8. yüzyılda geçen bir dönem dizisi çekeceklerini ifade eden oyuncu, hazırlıklara başladıklarını ve eğitim aşamaları olduğunu belirtmişti.