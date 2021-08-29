Sadakatsiz Dizisine İddialı Transfer!

Birinci sezonunda oldukça başarılı sonuçlar alan Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesi kısa bir süre ardından ikinci sezonu ile seyirci karşısına çıkacak. Her hafta yayınlanan yeni bölümlerin yanı sıra yayın hayatına başlamadan yapılan tanıtımlar ile de adından söz ettiren ve büyük başarılara imza attıran proje, uzun süre sosyal medyanın gündeminde yer almıştı.

Ekibin ise çekimler için bir araya geleceği öğrenilirken kanalın da stok bölümler yapılmasına fırsat tanımadığı bilgisine ulaşılmıştı. Bunun yanı sıra dizinin ikinci sezonunda yaşanacak olan gelişmeler merak içerisinde beklenirken oyuncular da hayranları ile buluşmak için sabırsızlanıyor.

Her yeni bölümü ile reyting rekorları kıran ve başrollerde Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere'nin bulunduğu televizyon dizisinin senaryosunda bazı değişiklikler yaşandı. Projenin ilk sezonunun son bölümlerine doğru ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar etkili bir rol ile hikayeye dahil olmuş ve sergilediği oyunculuk performansı ile de izleyici kitlesinden tam not almıştı. Bennu Yıldırımlar'ın Sadakatsiz dizisine katılması sonrasında başarılı projeye bir transferin daha gerçekleştiği öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Berkay Ateş, Alev Alev dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansı ile izleyici kitlesinden beğeni toplamıştı ve ünlü oyuncunun Sadakatsiz’e transfer olacağı hakkında yorumlar yapılmıştı. Alev Alev dizisinde sergilediği performans ile adından söz ettiren başarılı isim, ikinci sezonda Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile birlikte rol alacak.

Yeni sezonda sadakatsiz ekibi ile bir arada olacak olan Berkay Ateş, Eylül ayında çekimlere katılım gösterecek. Hafta içinde çekimlerin başlayacağı bilgisine ulaşılırken Berkay Ateş'in de iddialı bir karakter ile diziye katılım göstereceği bilgisi öğrenildi. Proje, 32. yeni bölümü ile 15 Eylül tarihinde seyirci karşısına çıkacak ve yeni bölümlerini izleyici kitlesine ve sevenlerine sunacak.