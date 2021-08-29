Yapı Kredi Bankası Yeni 55.000 TL Kredi Kampanyasını Duyurdu

Yapı Kredi Bankası 55 bin TL ihtiyaç kredisi için yeni bir duyuru yaptı. Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan bu kredi kampanyası duyurusunda 36 ay vadeye kadar müşterilerine hızlı bir şekilde kredi onayı verileceği duyuruldu.

Kredi kullanmak isteyen müşteriler belirli şartlara uygun olması durumunda kredilerini hemen Yapı Kredi Bankası üzerinden kullanabilecekler. Banka son zamanlarda yapmış olduğu ve 3 ay ertelemeli olarak verdiği krediler de oldukça yüksek başvuru sayısına ulaşmıştır. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuru ile birlikte kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler kredilerini hemen aynı gün içerisinde kullanabileceklerdir. Düşük faiz oranları ile birlikte 55 bin TL'ye kadar onay alacağınız Yapı Kredi Bankası kredi kampanyası ile birlikte ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapmak istiyorsanız kredi başvurusu esnasında bu durumu hemen belirtmeniz gerekiyor.

Yapı Kredi Bankası üzerinden 55000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden 55 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın sms kredi servisini kullanabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buradan atacağınız bir ücretli mesaj ile birlikte 5 dakika içerisinde hızlı bir şekilde kredi onayı alıp almadığınızı görebileceksiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 55 bin TL'ye kadar başvuru yapmaları durumunda hemen onay alırlarsa onaylı mesaj ve gelir belgeleri ile birlikte Yapı Kredi Bankası şubelerine gitmeleri yeterli olacaktır.

Yapı Kredi Bankası sms kredi başvurusu için bireysel yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi de yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderin. Bu şekilde göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek ve onaylanan kredinizi de hemen aynı gün içerisinde kullanabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası ayrıca müşterilerine internet sitesi üzerinden de başvuru yapma imkanı sunmaktadır.

Bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir, onaylanan krediyi de hemen hesabınıza atabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası müşterisi olan kişiler ise mobil uygulama aracılığı ile birlikte uygulama üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilirler. Uygulama üzerinden kredi başvurusunda bulunduğunu zaman banka sizleri hızlı bir şekilde sonucunu verecek ve sonuçlanan kredinizin hemen hesabına yatmasına izin verecektir.