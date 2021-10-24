Sadakatsiz Dizisinde Kıskançlık Kavgası

Birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı Sadakatsiz dizisi ilgi çekici hikayesi ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam ediyor ve her hafta heyecan içerisinde izleniyor. Projede yeniden şiddet sahnelerinin yayınlanacağı bilgisine ulaşıldı ve bu şiddetin sebebi kıskançlık olarak belirtildi. Caner Cindoruk tarafından hayat verilen Volkan karakterinin yeni hedefi olan Aras, yeni bölüme damga vuracak. İşte ikinci sezonu ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam eden Sadakatsiz dizisi hakkında bilgiler...

Güçlü reytingler alarak rakiplerini geri plana atan ve 2. sezona oldukça başarılı bir şekilde giriş yapan Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesi AB grubunda birincilik koltuğunu elde etti. Aras karakteri ile oyuncu kadrosuna yeni katılan Berkay Ateş isimli oyuncu da sergilediği performansı ile dizi hayranlarının gözdesi oldu. Bir süre önce Cansu Dere tarafından hayat verilen Asya ile Berkay Ateş'in canlandırdığı Aras arasında yaşanan yakınlaşma sahnesi ile öpüşme sonrasında Volkan karakterinin kıskançlık krizine girmesi şaşırtıcı bir durum olarak görülmedi.

Asya için dövüşecek olan Volkan ile Aras karakterleri yeni bölümde heyecanlı sahneleri ekranlara taşıyacak. Cansu Dere ile Caner Cindoruk isimli iki başarılı oyuncunun rol aldığı Sadakatsiz dizisinde işler iyice karışacak ve yeni bölümde heyecanlı sahneler izlenecek.

Bahar ile konuşacak olan Asya karakteri, Aras’ın kendisini öptüğünü anlatacak ve hislerinin karmakarışık olduğunu söyleyecek. Bunun yanı sıra Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya karakterinin Aras’ın geçmişi ile ilgili bir şey bilmemesi ise bir problem olarak görülmekte. Diğer taraftan Volkan da Aras’ı tehdit etmeye devam edecek ve Asya'dan uzak durmasını söyleyecek. Volkan Aras’a Asya'nın eski karısı olduğunu söyleyecek ve ikili arasında büyük bir kavga çıkacak. Volkan yere düşecek ve Aras, Volkan'a yumruk atmaya başlayacak. 27 Ekim Çarşamba gününde yeni bölümünü ekranlara taşıyacak olan Sadakatsiz dizisi merak ve heyecan içerisinde seyirci kitlesi tarafından bekleniyor.