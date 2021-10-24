Masumlar Apartmanı 44. Bölüm Gelişmeleri!

Salı akşamlarında TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkmakta olan Masumlar Apartmanı isimli dizi, ikinci sezonunda da ekranlarda yer alıyor. Oldukça başarılı bir şekilde yayın hayatına devam eden sevilen yapım, reyting oranlarında ise bir miktar hayal kırıklığına uğrattı. Hikayesi ile ilgi çeken proje, geçtiğimiz sezonda daha yüksek reyting oranları elde etmeyi başarıyordu. Fakat bu sezonda da dizi, birincilikler elde etmeyi başardı ve her zaman olduğu gibi adından söz ettirdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli başarılı proje de 200. yeni bölümü ile 26 Ekim Salı akşamında seyirci karşısına çıkacak. Yeniden ekranlarda yer almak için hazırlıklarını sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli proje, Salı rekabetine katılım gösterecek. Bu durumda da Masumlar Apartmanı dizisinin en güçlü rakibi de geri dönmüş olacak ve heyecan ve rekabet dolu günler yaşanacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Salı rekabetine katılması TRT1 dizisinin ikinci olmasına sebep olabilir. ATV dizisi ise yeni hikayesi ve 12'den fazla değişen oyuncu kadrosu ile merak içerisinde bekleniyor.

Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizi de Salı rekabetinde yer alıyor ve Masumlar Apartmanı ile yarışıyor. Dizinin hikayesinde yapılacak olan değişiklikler de reyting oranlarını etkisi altına alacak ve bazı gelişmeler yaşanacak. Projenin 44. yeni bölümünden ön tanıtım videosu dizi hayranları ile paylaşıldığı ve dizide verilen bir mesaj dikkat çekti.

Esat ile Gülben karakterlerinin hayatlarını birleştirme kararı sonrasında Metin Coşkun tarafından hayat verilen Hikmet karakteri de önemli bir bilgiyi paylaştı ve adından söz ettirdi. Hikmet, o eve giren kişinin hayatının söndüğünü açıklarken bu durumu en iyi bilen kişinin de Han olduğunu söyledi.

Gülben’i çok seven Esat’ın ne yapacağı ise merak konusu oldu ve dizide yaşanacak olan yeni gelişmeler merak içerisinde beklenildi. Esat’ın ailesinin evine gelin olarak gidecek Gülben'in işleri ise o kadar kolay olmayacak ve tansiyonu yüksek anlar yaşanacak.