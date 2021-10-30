Sadakatsiz Dizisinde Büyük Sorun

Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamlarında seyirci karşısına çıkan Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesi hakkında bazı eleştiriler artış gösterdi. Diziye Berkay Ateş isimli oyuncunun Aras karakteri ile katılım göstermesi önemli bir gelişme olarak görüldü. Bunun yanı sıra Aras ile Asya karakterlerinin arasındaki uyum da beğeni toplayan bir diğer nokta olarak görüldü. Fakat ikili arasındaki bu uyum dizinin sürükleyici bir şekilde devam etmesi için yeterli görülmedi. Dolayısıyla izleyici kitlesi Sadakatsiz dizisi hakkında bazı eleştirilerde bulundu ve sosyal medyada bu konu yoğun bir şekilde konuşuldu.

Aras ile Asya karakterleri arasında başlayan aşk sonrasında Asya'nın eski eşi olan Volkan'ın kıskançlık krizlerine girmesi ile dizide bazı yeni gelişmeler yaşanmasına neden olacak. İkilinin aşkına karşılık olarak Volkan'ın çifti kıskanması da gerilim dolu olayları peşinden sürükleyecek. Dizide bu türde bir hikaye işlenecek fakat Volkan karakterinin bu kadar gergin olması izleyici kitlesinin ilgisini çekmeye yeterli olmayacak.

Oyuncu kadrosu ve teknik açıdan harika bir iş olarak görülen Sadakatsiz dizisinde eşi tarafından ihanet edilen bir kadının kendi hayatını yeniden kurması, dimdik ayakta durması ve gücünü sergilenmesi seyirci kitlesinin beğenisini toplamıştı. Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı 3 oyuncunun sergilediği oyunculuk performansı ile izleyicisinden tam puan alan dizi bugüne kadar iyi reyting oranlarına ulaşmıştı.

Fakat bir süre sonra dizi hakkında eleştiriler gelmeye başladı ve izleyici kitlesi de yapımın hikaye noktasında sürekliliği hakkında bazı sorunlar olduğunu düşünmeye başladı. Sosyal medyada dizinin hikayesinin bittiği şeklinde yorumlar yapıldı ve oyuncu kadrosunun kendilerine verilen replikleri abartılı bir şekilde oynadığı yazıldı. Bir uyarlama olarak izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz, bazı yönlerden farklılık gösteren hikayesi ile kendine yeni bir yol çizdi ve Türk izleyicisini tatmin etmeyi başardı. Bunun yanı sıra İspanya'da daha geniş bir destek ile karşılaşan proje, ikinci sezonunda da ekranlarda yer aldı.