Son Dakika Akbank Haberi: Düşük Faizli Akbank Mobil Uygulamasından Anında 10.000 TL Kredi Vereceğini Açıkladı

Akbank Mobil Uygulamasından Anında 10.000 TL: Akbank müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde karşılamak için hızlı kredi başvurusu seçeneği sunuyor. 10.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçlarınız için uzun vade seçenekleri ve uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi sunuyor.

Bunun yanında şubeler, ATM’ler ve mobil bankacılık üzerinden farklı kredilere başvuru yaparak ihtiyaç, ev, araba gibi kredilere de başvurabiliyorsunuz. Şartları sağlamanız ve kredinizin onaylanması durumunda anında paranızı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Kredi türüne göre 3 ay erteleme seçeneği ile de ekstra rahat edebilirsiniz.

Uygun Faiz Seçenekleri ve Uzun Vade Oranları:

Seçtiğiniz kredi türüne ve tutarına göre 36 aya varan vade seçenekleri ve uygun faiz oranları ile anında kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Hem ihtiyacınız olan paraya kolaylıkla ulaşırken hem de 36 ay (3 yıl) süren ödeme planı ile kolay kolay ödeyebilirsiniz. Bunun yanında Akbank kredi türüne göre 3 ay erteleme seçeneği de sunuyor. Bu sayede ödemelerinize 3 ay sonra başlayarak ilk aylar rahat bir nefes alabiliyorsunuz.

Şartları Sağlamanız Durumunda Anında Kredi

Kredi notunuz başta olmak üzere gelir durumunuza göre krediniz onaylanabiliyor veya onaylanmayabiliyor. Kredi notunuz, aldığınız maaş, aktif bir borcunuz olup olmaması kredi çekip çekemeyeceğiniz etkiliyor. Bankalar duruma göre sizden kefil veya ipotek şartı isteyebiliyor. Gerekli olan şartları sağlamanız durumunda ise anında paranızı hesabınıza yatırıyor ve kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Şartları sağlamamanız durumunda sizden ekstra şartlar (kefil göstermeniz veya ipotek koyma gibi) ile yine kredi seçenekleri sunabiliyor.

Kolay Başvuru İmkanı

İhtiyaç duyduğunuz krediye Akbank mobil uygulaması, Akbank Şubeleri, Akbank internet şubesi, Akbank ATM’leri ve diğer banka ATM’leri üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz. Hangi ortamdan başvuru yaparsanız yapın şartları sağlamanız durumunda paranız anında hesabınıza geçiyor. Uygun faiz oranları ve uzun süreli vade seçenekleri ile ihtiyacınız olan paraya kolaylıkla ulaşıyorsunuz. Siz de başvuru yapmak istiyorsanız internet şube, mobil şube, Akbank fiziki şubeleri ve ATM’ler üzerinden gerekli şartlara bakabilir yine bu kanallar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzun olumlu olması durumunda ihtiyacınız olan krediye anında ulaşabilirsiniz. Daha sonrasında kredi türüne göre 3 ay erteleme seçeneği ile rahat rahat ödeyebilirsiniz.