Sadakatsiz Asya Hangi Karar Verecek, Oğlunu Düşünecek Mi?

Ekranlara geldiği ilk bölümü itibariyle oldukça başarılı bir şekilde yayın hayatına devam eden Kanal D dizisi Sadakatsiz, son haftalarda elde ettiği reyting oranları ile zor günler geçiriyordu. Dizi, geçtiğimiz hafta sergilemiş olduğu reyting oranları ile düşüşe geçmiş ve projenin yeni sezonda Berkay Ateş'in hikayeye dahil olması da izleyiciyi mutlu eden bir gelişme olmamıştı. Dizi hayranları Berkay Ateş tarafından hayat verilen Ateş karakterinin diziye dahil edilmesinden memnuniyet duymadı ve oyuncu eleştiri topladı. Yeni sezonda projeye dahil olan karakterin ortalığı çok karıştırdığı düşünüldü ve bu hafta yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

Aras ile Asya'nın tanışması daha sonra Aras’ın evli olduğunun öğrenilmesi, boşanmak üzere olduğu eşi Leyla'nın ve Volkan'ın Asya ile Aras’ı rahat bırakmaması izleyici kitlesini sinirlendiren bir durum oldu. Dizi hayranları hikayenin artık çok can sıkıcı boyuta ulaştığını düşündü ve bu konuda Volkan’ın Asya’ya uyguladığı psikolojik şiddete varan davranışlardan rahatsız olduğunu aktardı.

Bunun yanı sıra Asya ile Volkan’ın oğlu olan Ali'nin davranışlarından da Sadakatsiz dizisinin izleyicisi rahatsız oldu ve küçük bir çocuk gibi davranan Ali'nin sinir bozucu bir karakter olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. Diğer taraftan projenin bir sonraki bölümünde de Ali'nin sinir bozucu davranışlara devam edeceği öğrenildi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Projenin Çarşamba akşamı 43. yeni bölümü yayınlanacak ve Asya'nın vereceği karar dikkat çekecek. Başrollerinde Berkay Ateş, Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in bulunduğu dizinin yeni bölümünde yaşanacak olan gelişmeler magazin gündemine damga vuracak.

Aras’ın Asya’ya evlenme teklifi ettiği sırada Volkan'ın ikiliyi izlemesi izleyici kitlesini oldukça kızdırmıştı ve bu durum Asya'yı da çıkmaza sürükledi. Diğer taraftan Leyla da yeni planlarına devam ederken Asya'nın vereceği kararın her şeyi değiştireceği düşünüldü.