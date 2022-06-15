Sabah Açıklaması: 500 TL Ve Üzerindeki Ödemeleri Ziraat Bankası Duyurdu

Paraya ihtiyacınız varsa Ziraat Bankası size destek olacaktır. Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan kişilere nakit ödeme imkânı sunmaktadır. Ziraat Bankası, 500 TL ve üzeri nakit avans kullanmak isteyenlere anında sonuç veriyor.



İhtiyaç kredisi kullanan kişiler, Ziraat Bankası üzerinden 500 TL ve üzeri yeni bir kredi kampanyasına katılabilir ve bu kredi kampanyası ile anında onay alabilirler. 500 TL ve üzeri kredi almak için bankanın genel kredi kampanyasına katılmanız yeterlidir. Ziraat banka kredisi kampanyasına katılmak için aşağıdaki banka kredisi koşulları geçerlidir...

* Banka kredisi kullanan kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşlarına kredi verilmektedir.

*Bankadan kredi alan kişi emekli olduğunda emekli maaşını Ziraat Bankası şubelerine teslim etmelidir.

* Çalışanların son çalıştıkları yerde en az 6 ay sigortalı olmaları gerekmektedir. Genel olarak, geçmişte sigortalı olmalısınız.

*Banka kredi notu 1100 ve üzeri olan kişiler değerlendirmeye alınacaktır.

*Kredi almak isteyen herkes, hiç bankada çalışmamış ve kredi notu sıfır olsa dahi bu bankadan kredi alabilecektir.

Kredi Başvurusu Nasıl Gerçekleştirilir?

Ziraat Bankası kredisine başvuran kişiler en yakın banka şubesine giderek kredi işlemlerini gerçekleştirebilir. Ziraat Bankası, kredi başvurusunda bulunan kişilere mobil uygulamadan da kredi imkânı sunmaktadır. Kredi onayı alan kişiler uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilirler. Bir kredi onayı aldığınızda, banka size ne kadar fazla kredi onayı verirse, vade sayısı o kadar düşük olur. Yeni çıkan yasaya göre 50 BinTL'ye kadar 36 ay vade ile 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Krediler 50.000 TL ile 100.000 TL arasında 24 ay, 100.000 TL ve üzeri için 12 ay vadeli olarak kullandırılmaktadır.