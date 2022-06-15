49 Yaşından Sonra Emekli Olmak İsteyenler Müjde

49 yaşında erken emekliliği düşünüyorsanız bu haberi okumalısınız! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Detayları haberimiz içeriğinde bulabilirsiniz.



SGK vatandaşlara gerekli eğitimi verdi. 49 yaşında emekli olmak isteyenler için bir haber var. Sosyal Sigortalar Kurumu resmi internet sitesinde yaptığı duyuru ile vatandaşların 49 yaşında emekli olabilmeleri için gerekli şartları duyurdu. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz...

49 Yaş Altı Emeklilik İçin Gerekli Şartlar

Önceki dönemlerde eski uygulamada ödenen primler ve kanunen çalışmak için gereken gün sayısı nedeniyle emekliliğe hak kazanabilmek için bu şartların sağlanması gerekiyordu. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde emeklilik hakkı kazanılır. Söz konusu yeni çalışma, vatandaşların hangi koşullarda emekli olduklarını ve hangi hesaplamaların yapıldığını incelemeye başladı.

1999 Öncesi Olanlar Dikkat Etmesi Gerekenler

9 Eylül 1999'a göre, bu tarihten önce bir işyerinde çalışan vatandaşların emekli olmaları için üç aşamalı bir prosedür var. Bu tarihten önce bir işyerinde sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için emeklilik koşulları değişiklik göstermektedir. Konuyu daha iyi anlamak için bir örnek vermek daha canlı olacaktır, herhangi bir iş yerinde 25 yıl sigortalı olan bir vatandaşın emekli olabilmesi için 5225 gün sayısının da için de gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlar sağlanırsa vatandaşın emekli olması mümkün görünüyor. Bu da 48 yaşındaki bir vatandaşın emekli olabilmesi için gereken şartların sağlandığı anlamına geliyor. Bu nedenle vatandaşların bu konudaki gelişmeleri bir an önce takip etmeleri faydalı olacaktır. Evrimi günlük olarak takip etmek için 49-50 yaş arası kişilerin SGK resmi internet sitesini ve emeklilikle ilgili sosyal medya hesaplarını takip etmeleri ve tatmin olmak için kriterleri kontrol etmeleri faydalı olacaktır.