Sabah 09’dan Sonra Başvuru Başlıyor! Bankalardan Yeni Atak Geldi, 0.77 Faiz İle 36 Ay Vadeye Kadar Kredi Verilecek

Son dakika yeni bir haber var. Bankalar son zamanlarda oldukça az başvuru aldıklarını duyurdu. Bu sebepten yeni kampanyalar başlayacak. Yeni bir duyuru ile birlikte, bazı bankalar 0.77 faiz oranıyla, bazı özel müşterilerine kredi verecekler. O bankaların yaptıkları duyuru sonrasında sabahtan başvurular alınmaya başlandı. Sizlerde başvuru yapabilir, onay alarak kredi kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredilerinde bankalar yeni faiz oranları güncellemesinden sonra daha uygun faizlerle kredi vermeye başlamıştır. Sizlerde 0.77 faiz oranı ile kredi almak istiyorsanız, şartlara uygun olmanız durumunda en uygun bankalardan kredi kullanabilir ve o anlık ihtiyacınızı banka kredisi ile halledebilirsiniz. Bankalar ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar ve dileyen müşterilerine 3 ay ertelemeli olarak kredi vermektedir . 0.77 Faiz oranı ile kredi almak istiyorsanız size uygun olan bankayı seçtikten sonra başvurunuzu bırakabilir ve değerlendirme sonucunu bekleyebilirsiniz.

Kredi veren bankalar, bu kredilerde müşterilerin kredi notuna bakacaklardır. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan, bankalarda sıkıntısı olmayan kişiler kredi kullanabilirler. Sizde bankalarda kara listede değilseniz, aşağıdaki vereceğimiz bankalardan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. İşte bankalar.

ING İhtiyaç Kredisi Duyurusu!

Banka özellikle kredi notu yüksek olan kişilere uygun faizlerle kredi imkanı vermektedir. Kredi notuna göre faiz uygulayan bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanacaksanız 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi yapabilirsiniz. İNG Bankası, 50.000 TL kredi kullanmanıza online olarak, 100.000 TL’ye kadar da kredi kullanmanıza bankalardan yardımcı olacaktır. Eğer bankaya gitmeden kredi başvurusu yapacaksanız resmi internet sitesi üzerinden kredi kullanmak için talepte bulunabilirsiniz. Banka değerlendirme sonucu olumlu olan kişiler kredilerini aynı gün içinde sadece kimlikle kullanabilirler.

TEB İhtiyaç Kredisi Veriyor, Başvuru Başladı

Uygun faizlerle kredi veren bankalardan birisi de TEB bankasıdır. TEB kendi bankasından maaş alan müşterilere 0.77 faiz oranı ile kredi vermektedir. Eğer bu bankadan maaş almıyorsanız 0.79 faiz oranı ile kredi kullanabilirsiniz. En uygun kredi veren bankalardan birisi olan TEB Bankası üzerinden 50.000 TL’ye kadar aynı gün içinde 36 ay vadeli kredi kullanmanız mümkündür. Başvuru şubelerden, internet üzerinden, müşteri hizmetlerinden istediğiniz zaman yapılmaktadır. İsteyen kişiler bu bankadan SMS atarak da başvuru yapabileceklerdir. SMS ile kredi başvurusu için TC KİMLİK numaranızı 4466 numarasına mesaj olarak gönderin.

Aktifbank İhtiyaç Kredisini Online ve SMS ile verecek

Aktifbank kredi notu 1500 ve üzerinde olan müşterilere uygun faiz oranları ile kredi vermektedir. Bu bankadan hem kredi notu yüksek olan hem de kredi notu düşük olan kişiler ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirler. Bankanın resmi internet sitesinden veya SMS atarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 40.000 TL’ye kadar değerlendirme yapılacak olan bu kredilerde onay alırsanız kredinizi adresinizde kullanacaksınız. SMS ile kredi almak için Kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı 4425 numarasına gönderin. Bu şekilde yapılan kredi başvurusu hemen sonuç verilecektir.

0.77 Faiz ile Halkbank İhtiyaç Kredisi

Kamu bankası olan Halkbank, 100.000 TL’ye kadar olan kredi başvurusunda banka şartlarına uygun olan müşterilere 36 ay vadeye kadar kredi vermektedir. Bu banka 6 aylık sigortanızın olmasını isteyecektir. Ayrıca emekli olan kişilerde emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda 0.77 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi alabileceklerdir. Aldığınız kredilerde 3 ay erteleme yaparak kredi kullanmanız mümkündür.