Kimlik Vermeden, Gelir Belgesi Sunmadan, 15 Temmuz’a Kadar Bayram Kredisi Verilecek, Bankalar 36 Ay Vadeli Nakit Verecek. Şartlar belli oldu. Duyuru yapıldı. Bankalar bayram kredisi başlatıyor. Bayram kredilerinde uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilirsiniz. Genellikle her banka, Ramazan ve Kurban bayramı yaklaştığında yeni bir kredi kampanyası yaparlar. Bu kampanya ihtiyaç kredisi kampanyası olarak görünse de bankanın faiz uygulamalarında düşük görebiliriz. Bu sebeple bayram kredisi müşterilere daha cazip gelmektedir.

Kredi kullanmak istediğimiz zamanda artık hızlı bir şekilde işlem yapmak istiyoruz. Özellikle bankalarda kullanılan kredilerde gelir belgesi, kimlik ve imzalar oldukça zaman almaktadır. Bankalar teknoloji sayesinde artık sizin bankaya gelmenize gerek kalmadan kredi onayı vermektedir. Sizde bu bankalardan gelir belgesiz, imzasız ve kimliğinizi vermeden online ortamda kredinizi kullanabilirsiniz. Bu kredileri alabilmeniz için kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması, kredi başvurusu yapacağınız bankada bir hesabınızın olması gerekiyor. Çünkü onaylanan krediler internet bankacılığı şifrenizi girdikten sonra onay alınacaktır. Banka sicili uygun olmayan kişilerde maalesef kredi onayı alamayacaklardır. Şimdi sizlere hangi bankadan kredi kullanabilirsiniz bunun bilgilerini verelim.

QNB Finansbank Gelir Belgesiz Bayram Kredisi 50.000 TL Limit Oluşturdu

50.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli bayram kredisi başvurusunu QNB Finansbank’tan yapabilirsiniz. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa bu hesaba bağlı bir internet bankacılığı şifresi alınız ve internet mobil uygulamasına girerek kredinizi kullanınız. Banka online olarak 7 gün 24 saat bu hizmeti vermektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda değerlendirme hızlı bir şekilde sürecek ve banka hemen sizlere sonucu söyleyecektir. Eğer internete girmeden ne kadar kredi alırım diye merak ediyorsanız TC Kimlik numaranızı 5030’a mesaj atarak bu krediye başvurunuzu yapabilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden 60 ay vadeye kadar kredinizi kullanabilirsiniz.

Garanti BBVA Gelir Belgesiz Bayram Kredisi 36 Ay Vadeli Ödeme Tablosu Hazırladı

Banka gelir belgesiz kredi vereceği zaman, kendi müşterilerine ve maaş müşterilerine bu imkanı vermektedir. Bunun için banka şubesine gitmeden online olarak bayram kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Garanti BBVA üzerinden gelir belgesiz bayram kredisi 50.000 TL’ye kadar internet bankacılığı üzerinden verilmektedir. Sizlerde bu bankadan kredi başvurusu yaptığınızda 50.000 TL kredi kullanabilir, anında hesabınıza atarak bayram için ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz.

Akbank Gelir Belgesiz Bayram Kredisi Online Verecek!

Akbank’ta Akbank Direkt uygulamasını kullanan müşterilerine bayram kredisini online olarak vermektedir. Sizde eğer bu bankada bir hesabınız varsa, Akbank gelir belgesiz bayram kredisi başvurusu yapabilir, anında bu kredinin şartlarına uygun olarak onay alabilirsiniz. Akbank 50.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli ve 3 ay erteleme imkanı ile sizlere kredi vermektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu da bu şekilde yapılmaktadır. Eğer bu bankada hesabınız varsa ve hesabınıza tanımladığınız internet şifresi ile kredi alacaksanız, Akbank direkt uygulamasına girerek bu işlemleri yapabilirsiniz.