Akbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve PTT 2023 Yılında Kredi Kampanyalarını Güncelledi! Şubat Ayı Tarifesi...

Akbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve PTT 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi ödemesi yapacağını açıkladı. 4 banka tarafından yapılan bu açıklama ile birlikte bireysel kredi kullanacak olan kişiler hangi bankalardan başvuru yapmak istediklerini araştırmaya başlıyor. 4 banka tarafından da başlatılan bu kampanyalarda, Akbank Yapı Kredi Bankası Garanti Bankası ve PTT, hemen aynı gün içinde 50000 TL kadar ödeme alacağınızı duyurdu.

4 banka üzerinden başvuru

18 yaş üzerinde olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes başvurularını gerçekleştirerek, bu bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyalarına katılabilir ve 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabilmektedir. 50000 TL kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda işlemleri gerçekleştirilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde ödemeler verilir.

Kredi Başvurusu

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi, alabilirsiniz. Kredi almak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabilirler, Banka cep telefonları üzerinden SMS atarak, dedikleri zaman kredi kullanabilirler. Akbank Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mobil uygulamalar üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır. Ptt üzerinden de başvuru yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlara PTT, ihtiyaç kredisi, SMS ile verilmektedir. PTT yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik Numaranız: 30 50 numarasına göndererek kredi başvurusu yapabilirsiniz.