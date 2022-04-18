Rusya, Yakalanan 'Britanyalıların' Esir Takası İstediği Videoyu Yayınladı

Rus devlet televizyonu, Ukrayna'nın Ukrayna için savaşırken yakalanan İngiltere'den iki savaşçının, Ukrayna makamları tarafından tutulan Kremlin yanlısı bir politikacı ile takas edilmek istediğini gösteren bir video yayınladı.

Shaun Pinner ve Aiden Aslin, Pazartesi günü Rossiya 24 devlet TV kanalında ayrı ayrı konuştular ve İngiliz hükümetinden, yakın zamanda Kiev tarafından tutuklanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın zengin bir Ukraynalı olan Viktor Medvedchuk karşılığında eve getirilmesi için yardım istediler.

"Durumu anlıyorum," dedi Pinner, videoda. "Hükümete beni eve geri göndermesi için çağrıda bulunmak istiyorum, eşimi tekrar görmek istiyorum."

Pinner, Başbakan Boris Johnson'a kendisi ve Aslin adına doğrudan bir çağrıda bulundu ve "Açıkçası bu konudaki yardımınız için gerçekten minnettar olacağım" dedi.

Pinner ve Aslin'in ne kadar özgürce konuşabildikleri belli değildi, çünkü kimliği belirsiz bir adam tarafından yönlendirilmiş gibi görünüyorlardı.

Adam onlara Medvedchuk'un karısı Oksana'nın bir videosunu gösterdi ve hafta sonu kocasının onlarla değiştirilmesi için çağrıda bulundu.

"Boris'in Oksana'nın söylediklerini dinlemesi gerektiğini düşünüyorum," dedi gergin görünümlü Aslin, İngiliz Başbakanı'nı ismiyle çağırarak. "Eğer [o] İngiliz vatandaşlarını söylediği gibi gerçekten önemsiyorsa, o zaman yardım edecektir."

Her iki adam da Ukrayna tarafında, şu anda neredeyse tamamen Rus kontrolü altında olan Mariupol'da savaştı.

Medvedçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymr Zelenskiy'e yaptığı çağrıda, "Mariupol'un savunucuları ve sakinleri" ile takas edilmeyi talep etmişti.

67 yaşındaki adam, vatana ihanet ve daha sonra "terörizme" yardım etmekle suçlandıktan sonra Mayıs 2021'den beri Ukrayna'da ev hapsinde tutuluyordu. Kiev, Rusya'nın 24 Şubat'ta güçlerini Ukrayna'ya taşımasından üç gün sonra kaçtığını söyledi.

Geçen hafta Zelenskiy, Twitter mesajında, Medvedçuk'un Ukrayna güvenlik servisi tarafından "yıldırım hızında bir operasyon" sonrasında yakalandığını duyurdu.

Putin'in kızının vaftiz babası olduğunu söyleyen Rus yanlısı figür, haksızlığı reddetti.

Aslin'in annesi Ang Wood, Cuma günü İngiliz gazetesi Daily Telegraph'a verdiği demeçte, 28 yaşındaki oğlunu kendine özgü dövmesi nedeniyle tanıdığını söyledi.

"Aiden, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin hizmet veren bir üyesidir ve bu nedenle bir savaş esiridir ve Cenevre Sözleşmesi'nin şartlarına göre" insanlıkla muamele görmelidir.

"Zaten dövülmüş gibi görünüyor. Şimdi İngiliz hükümetinin olaya müdahil olma ve Aiden'ın serbest bırakılmasını sağlamaya yardım etme zamanı geldi çünkü o hala bir İngiliz vatandaşı."

Aslin, nişanlısıyla bir aile kurmak için Ukrayna'ya taşındıktan sonra 2018'de orduya katıldı. Gazete, daha önce Suriye'deki IŞİD (IŞİD) grubuna karşı Kürtlerle birlikte savaştığını söyledi.