Ukrayna Güçleri Mariupol'da Direniyor

Ukrayna, Moskova'yı Mariupol insani koridorlarını kabul etmeye çağırırken, şehirdeki güçleri teslim olmak için Rusya'nın son tarihini reddettikten sonra direnmeye devam ediyor.

Lviv belediye başkanı, Rusya'nın şehre düzenlediği füze saldırılarında yedi kişinin öldüğünü söyledi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rusya'ya saldırısı nedeniyle kapsamlı yaptırımlar uygulayarak kendilerine zarar verdiğini söyledi.

Putin, Kiev'in Bucha'da 'savaş suçları' işlemekle suçlandığı tugayı destekledi

Putin, Kiev tarafından Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasında vahşet uygulamakla suçlanan bir Rus birlikleri tugayını terfi ettirdi.

Rus lider tarafından imzalanan bir kararname, 64. Motorlu Tüfek Tugayı'na "Anavatan ve devlet çıkarlarını" savunduğu için "Muhafızlar" unvanını verdi ve üyelerinin "kitlesel kahramanlık ve cesaretini, azmini ve cesaretini" övdü.

Nisan ayı başlarında, Ukrayna Savunma Bakanlığı, birimin Bucha'yı işgal ettiğini ve Moskova'nın odağını Ukrayna'nın doğusuna çevirmesiyle bölgeden çekilmeden önce orada "savaş suçları" işlediğini söyledi.

Bakanlığın İstihbarat Müdürlüğü, tugay üyelerinin isimlerini, rütbelerini ve pasaport bilgilerini yayınladı ve iddia edilen eylemleri için adaletle yüzleşeceklerini söyledi.

Ukrayna, Moskova'yı Mariupol insani koridorlarını kabul etmeye çağırdı

Ukrayna başbakan yardımcısı, Moskova'nın birlikleri şehrin tam kontrolü için baskı yaparken, Rusya'yı sivillerin insani bir koridor aracılığıyla Mariupol'u güvenli bir şekilde terk etmelerine izin vermeye çağırdı.

Iryna Vereshchuk, Facebook'taki bir gönderisinde, Kiev'in kuşatılmış Azovstal çelik fabrikasından başka bir tahliye yolu aradığını, Ukraynalı savaşçıların Moskova'nın bölgenin tam kontrolünü ele geçirmesini engellemeye çalışırken kapalı kaldığını söyledi.

O, Moskova'nın insani koridorları kabul etmeyi reddetmesinin, "gelecekte savaş suçları için kovuşturmaya katılan herkesi getirmek için bir temel olacağı" konusunda uyardı.

Putin, Batılı ülkelerin yaptırımlarla kendilerine zarar verdiğini söyledi

Putin, Batılı ülkelerin Rusya'ya saldırısı nedeniyle yaptırım uygulayarak kendilerine zarar verdiklerini söyledi ve önlemlerin "Batı'da ekonominin bozulmasına" yol açtığını iddia etti.

Televizyonda yayınlanan bir video görüşmesinde üst düzey ekonomi yetkililerine konuşan Rusya Devlet Başkanı, iç enflasyonun istikrara kavuştuğunu ve ülkedeki perakende talebinin normalleştiğini söyledi.

O, Rusya'nın yaptırımların getirdiği "benzeri görülmemiş baskıya dayanmasından" sonra "ekonomik yıldırım stratejisinin başarısız olduğunu" da sözlerine ekledi. Putin, Rusya'nın para birimi rublenin güçlendiğini ve ülkenin yılın ilk çeyreğinde 58 milyar dolarlık tarihi bir yüksek ticaret fazlası kaydettiğini söyledi.