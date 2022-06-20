Rusya-Ukrayna Savaşı: Vali, Donbas Köyünün Ele Geçirildiğini Söyledi

Luhansk valisine göre, Ukrayna birlikleri, savaş halindeki Severodonetsk kenti yakınlarındaki Metolkine köyü üzerinde “kontrolünü kaybetti”.

Küresel bir gıda krizi korkuları yükselirken, AB'nin üst düzey diplomatı, Rusya'nın tahıl ihracatını engelleyen Ukrayna limanlarını ablukasının bir “savaş suçu” olduğunu söylüyor.

Rusya savunma bakanlığı, güçlerinin Ukrayna'nın güneybatı Odesa bölgesinde bir hava alanına saldırarak insansız hava araçlarını ve bir insansız hava aracı kontrol istasyonunu imha ettiğini söyledi.

Ukrayna ordusu, Odesa gıda deposunun Rus saldırısı tarafından tahrip edildiğini söyledi

Ukrayna ordusu, Odesa'daki bir gıda deposunun bir Rus füze saldırısı tarafından tahrip edildiğini söyledi.

"Güney" Operasyon Komutanlığı, Rus kuvvetlerinin üç saatlik bir baraj sırasında güney Ukrayna'ya "askerlerimizin başarılarına karşı aciz bir öfkeyle" 14 füze ateşlediğini söyledi. Saldırıda sivillerin ölmediği belirtildi.

2014 yılında Moskova tarafından ilhak edilen Kırım Yarımadası'nın Rusya tarafından kurulan başkanının, Ukrayna kuvvetlerinin Ukrayna'nın güney kıyısı açıklarında Karadeniz'de bir Kırım petrol ve gaz şirketine ait sondaj platformlarına saldırdığını söylemesinin ardından güneybatı liman kentini patlamalar sarstı.

Zelensky, Afrika Birliği'ne Afrika'nın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının 'rehinesi' olduğunu söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Afrika'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tarafından rehin alındığını ve bunun kıtada bir gıda krizi korkusuna yol açtığını söyledi.

“Afrika aslında bir rehine. Bu, devletimize karşı savaş başlatanların rehinesidir” dedi.

Kiev'in şu anda limanlarını Rusya'nın ablukasından kurtarmak için “karmaşık müzakereler” yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

Zelenskyy, "Ancak henüz bir ilerleme yok… Bu nedenle küresel gıda krizi, bu sömürge savaşı devam ettiği sürece devam edecek" dedi.

Melitopol'da Suriyeli savaşçılar görüntülendi: Devrik belediye başkanı

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Rus işgali altındaki Melitopol'un devrik belediye başkanı, şehirde Suriyeli savaşçıların görüldüğünü iddia etti.

Ivan Fyodorov televizyonda yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu üniforması giymiş" Suriye vatandaşlarının Pazar akşamı patlamaların duyulduğu bir askeri üste görüldüğünü söyledi. İddiaları için daha fazla ayrıntı veya kanıt sunmadı.

New York Times Mart ayı sonlarında yüzlerce Suriyeli savaşçıdan oluşan bir birliğin Ukrayna'ya gitmeden önce askeri eğitim için Rusya'ya geldiğini ve ismi açıklanmayan bir Batılı diplomat ve Suriye hükümetinin Şam merkezli bir müttefikine atıfta bulundu.

Şam, 2015 yılında Suriye iç savaşına Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemek için müdahale eden ve çatışmanın gidişatını kendi lehine çeviren Moskova'nın sadık bir müttefiki.