Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 108. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 108. gününe girerken ana gelişmelere göz atıyoruz.
Güncel 11.06.2022 - 16:34 11.06.2022 - 16:37 Aslı Kılıç
İşte 11 Haziran Cumartesi günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Savaş
- Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki ilerleyişinin odak noktası haline gelen küçük şehir olan Severodonetsk'te "yoğun sokak sokak çatışmalarının sürdüğünü" ve "her iki tarafın da büyük olasılıkla çok sayıda kayıp verdiğini" ekledi.
- İngiltere savunma bakanlığı, Severodonetsk çevresindeki Rus güçlerinin şehrin güneyinde ilerleme kaydetmediğini söyledi.
- Ukrayna ordu komutanlığı, Rus birliklerinin Severodonetsk yakınlarındaki iki toplulukta mevzilerini ele geçirdiğini söylerken, Luhansk valisi Serhiy Haidai, Rusların şehrin “çoğunun” kontrolünde olduğunu söyledi.
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, ordusunun Donbas bölgesindeki Rus güçlerini uzak tutma yeteneğinin Batı silahlarının tedarikine bağlı olduğunu söyledi ve modern topçu sağlanması çağrısında bulundu.
- Ukrayna'nın askeri istihbarat başkan yardımcısı Vadym Skibitsky, İngiltere'nin Guardian gazetesine verdiği demeçte, "Bu artık bir topçu savaşı" dedi. “Artık her şey (Batı'nın) bize ne verdiğine bağlı. Ukrayna'nın 10 ila 15 Rus topçu parçasına bir topçu parçası var. ”
- Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki Siversky Donets nehri yakınında Ukrayna savunmasında zayıf noktalar aradığını söyledi.
- Ukrayna başsavcılığı, Mariupol'da 24 çocuğun daha öldüğünü öğrendiğini ve Rus işgalinin başlamasından bu yana öldürülen toplam çocuk sayısının 287'ye ulaştığını söyledi.
- Belediye başkanı, cesetlerin toplanmadan yattığı ve yazın daha sıcak havalar getirdiği için güneydeki Mariupol limanında kolera ve diğer ölümcül hastalıkların binlerce insanı öldürebileceğini söyledi. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya işgal ettiği bölgelerdeki nüfusa temel kamu hizmetlerini sağlamaya çalışırken önemli bir kolera salgını riskleri konusunda da uyardı.
ekonomi
- Rusya merkez bankası, kilit faiz oranını kriz öncesi yüzde 9,5 seviyesine indirdi ve Batı'nın Rus petrolüne ambargosu gibi dış risklerle ilgili belirsizliğe dikkat çekerken, enflasyon yavaşlarken daha fazla gevşemeye kapıyı açık tuttu.
- Der Spiegel'in bildirdiğine göre, dünyanın en büyük beşinci silah ihracatçısı Almanya, Ukrayna gibi demokrasileri silahlandırmayı kolaylaştırmak ve otokrasilere silah satmayı zorlaştırmak için silah ihracatına ilişkin kurallarını gözden geçirmeyi planlıyor.
- Birleşmiş Milletler gıda ajansı, Ukrayna ve Rusya'dan buğday ve diğer gıda ürünlerinin ihracatının azalmasının, gelecek yıl dünya çapında 19 milyona kadar daha fazla insanı kronik açlıkla karşı karşıya bırakabileceğini söyledi.
- Avrupa Tarım Komiseri Janusz Wojciechowski, Ukrayna'nın tahıl ihracatının artmakta ve ayda iki milyon tona yaklaştığını söyledi.
diplomasi
- Zelenskyy, Ukrayna'nın korunması için bağlayıcı garantilerle birlikte AB üyelik adayı olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu. Kopenhag'daki bir konferansta video bağlantısıyla yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği, Avrupa ailesine mensup Ukrayna halkı hakkındaki sözlerin sadece kelimeler olmadığını kanıtlayacak tarihi bir adım atabilir" dedi.
- Rusya pasaportları, Cumartesi gününden itibaren Moskova'nın kontrolündeki Zaporijya'nın bazı bölgelerinde dağıtılacak.
- İngiltere , Ukrayna için savaşırken ayrılıkçı bölgede yakalanan iki İngiliz vatandaşını ölüme mahkum ederek Cenevre Sözleşmelerinin “korkunç bir ihlali” olarak adlandırdığı Donbas'taki Rus vekil yetkilileri kınadı .