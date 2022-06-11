Bolivya'nın Eski Devlet Başkanı Anez'e Darbe Düzenlediği Gerekçesiyle 10 Yıl Hapis

Bolivya mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jeanine Anez'i 2019 siyasi krizi sırasında kendisini iktidara getiren bir darbeyi planlamaktan suçlu buldu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

54 yaşındaki Anez, Cuma günü "anayasaya aykırı kararlar" ve "görevi ihmal"den suçlu bulundu.

Savcılık, o zamanlar sağcı bir senatör olan Anez'in Bolivya'da 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra anayasal ve demokratik düzeni garanti eden normları ihlal ettiğini söyledi.

Anez masum olduğunu iddia ediyor. Savunması, uluslararası kuruluşlara adalet arama çağrısında bulunacağını ve muhalefetin bazı kesimlerinin kararı protesto etmek için yürüyüşler planladığını söyledi.

Mahkeme ayrıca eski Silahlı Kuvvetler komutanı Williams Kaliman ve eski polis komutanı Vladimir Calderon'u da 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer dört eski askeri komutan daha az ceza aldı.

Bolivya, o zamanki Cumhurbaşkanı Evo Morales 2019'da istifa ettiğinde bir darbe olup olmadığı ve Anez'in ardından kalan liderlik boşluğunun ortasında cumhurbaşkanlığına yükselmesi konusunda ikiye bölünmüş durumda. Morales'in görevden ayrılması, tartışmalı bir seçimde art arda tartışmalı bir dördüncü dönemi kazandığını iddia ettiği kitlesel protestoların ardından geldi.

Tartışmalı dava, derinden bölünmüş bir ülkedeki fay hatlarını daha da açığa çıkarırken, Bolivya'daki yargı süreciyle ilgili endişeleri de artırdı.

“Bu davanın nasıl takip edildiği konusunda endişeliyiz. İnsan Hakları İzleme Örgütü Amerika Kıdemli Araştırmacısı Cesar Munoz karardan önce, "Üst mahkemeleri yargılamaların nasıl yürütüldüğünü incelemeye çağırıyoruz" dedi.

Anez'in duruşmanın ardından duruşmaya şahsen katılmasına ve cezaevinden katılmasına izin verilmedi. Mart 2021'de tutuklanmasından bu yana ilk başta terörizm, ayaklanma ve komplo suçlamalarıyla gözaltına alındı.

2020'de iktidara dönen Morales'in Sosyalizm Hareketi (MAS) partisinin üyeleri ve destekçileri, Anez'in Bolivya'nın ilk Yerli cumhurbaşkanı Morales'e karşı bir darbe olduğunu söylediği şeyde kilit bir rol oynadığını söylüyorlar.

Başkan olarak Anez, yönetimi eski MAS yetkililerini kovuştururken siyasi hesap vermekle suçlandı.

Anez'in destekçileri, davasının gayri meşru ve siyasi olduğunu söylüyor. Duruşmasında Anez, koşulların bir ürünü olduğunu ve en üst makama yükselmesinin gergin bir ulusu sakinleştirmeye yardımcı olduğunu ve Ekim 2020'de yapılacak seçimlere zemin hazırladığını söyledi.