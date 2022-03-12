Rusya-Ukrayna Savaş Askeri Sevkıyat: 11 Mart 2022

Rusya, Ukrayna'daki taarruzunu genişleterek ülkenin batısındaki ve merkezindeki şehirleri vurdu.

Yetkililer, yoğun Rus bombardımanı sırasında kuşatma altında bulunan güney liman kenti Mariupol ve doğudaki Kharkiv kentinde korkunç insani durumlar olduğunu bildirdi. Bir Rus konvoyu, olası bir saldırı belirtisiyle başkent Kiev'e yakın bir alana yayıldı.

Bu arada Ukrayna, Belarus'un ülkesini işgal etmeye hazır olabileceği konusunda uyardı ve Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'nın biyolojik silah programı olduğu yönündeki iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt bulunmadığını açıkladı.

Genişleyen taarruz

Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Rus güçlerinin işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana henüz saldırmadığı çok sayıda patlama meydana geldi.

Rus saldırıları Lviv'i ve Lutsk ve Ivano-Frankivsk'teki havaalanlarını vurdu.

Rus işgalinin başlangıcından bu yana tahliye edilenler için nispeten güvenli bir liman ve insani koordinasyon merkezi olan merkez Dnipro kentini üç füzenin vurması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kiev ve Chernihiv

Bir uydu görüntüleme şirketi Maxar'a göre, Kiev'e yaklaşan bir Rus askeri konvoyunun "dağıldığı ve yeniden dağıtıldığı" görülüyor ve bu da Ukrayna'nın başkentine yeni bir saldırı korkusu yaratıyor.

ABD'li bir savunma yetkilisi, Rus askerlerinin Kiev'e 5 kilometre (3,1 mil) daha yaklaştığını ve onları şehir merkezinden sadece 14 kilometreye (9 mil) götürdüğünü söyledi.

Kiev'in kuzeyindeki Chernihiv, Rus birlikleri tarafından kuşatılmış görünüyor. NetBlocks, iletişimi engelleyebilecek yeni hava saldırıları haberleri üzerine Chernihiv'de büyük bir internet kesintisi olduğunu bildirdi.

Kharkiv kuşatıldı

Kharkiv şimdi kuşatılmış görünüyor. Belediye başkanı, kentte yaklaşık 50 okulun yıkıldığını söyledi.

Ukrayna, Rus güçlerini Kharkiv bölgesindeki İzyum yakınlarındaki bir psikiyatri hastanesini vurmakla suçladı, ancak yetkililer kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Grev sırasında 30 personel ve 330 hastanın tamamı bir bomba sığınağındaydı" denildi.

Mariupol 'kritik' durumda

Rusya savunma bakanlığından yapılan açıklamada, güçlerinin Karadeniz'in Mariupol limanını tamamen kuşattığı belirtildi.

Ukrayna, Rus bombardımanı tahliyeleri engellediği için vatandaşları tahliye etme çabalarının başarısız olduğunu söyledi.

Ukrayna içişleri bakanlığı danışmanı Vadym Denysenko, "Durum kritik." dedi.

RIA haber ajansının aktardığına göre, Rusya destekli ayrılıkçılar Volnovakha'yı Mariupol'un kuzeyinde ele geçirdiler.

Güney liman kentinin belediye başkanı, Rus güçlerinin yakında Odesa'yı üç taraftan kuşatabileceğini söyledi. Gennadiy Trukhanov, Rus güçlerinin Mykolaiv bölgesinde işgal ettikleri topraklardan ilerlemeye çalışacağını söyledi.