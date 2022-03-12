Rusya'nın Biyo-silah Komplo Teorisi ABD'de Destek Buldu

Rusya'nın Ukrayna'daki gizli Amerikan biyolojik savaş laboratuvarları hakkındaki iddiaları, COVID-19 komplo teorisyenlerini, QAnon taraftarlarını ve eski Başkan Donald Trump'ın bazı destekçilerini birleştirerek ABD'de de kök salıyor.

Bağımsız bilim insanları, Ukraynalı liderler ve Beyaz Saray ve Pentagon'daki yetkililerin karşıtlıklarına rağmen, iddiaların çevrimiçi popülaritesi, bazı Amerikalıların ABD medyası ve hükümeti üzerindeki Kremlin propagandasına güvenmeye istekli olduğunu gösteriyor.

Herhangi bir etkili komplo teorisi gibi, Rusya'nın iddiası da bazı gerçeklere dayanıyor: Ukrayna patojenler üzerine araştırmaya adanmış bir biyolojik laboratuvar ağı tutuyor ve bu laboratuvarlar ABD'den fon ve araştırma desteği aldı.

Ancak laboratuvarlar Ukrayna'ya ait ve işletiliyor ve iş gizli değil. İster doğal ister insan yapımı olsun ölümcül salgın olasılığını azaltmayı amaçlayan Biyolojik Tehdidi Azaltma Programı adlı bir girişimin parçasıdır.

ABD'nin çabaları 1990'larda eski Sovyetler Birliği'nin kitle imha silahları programını dağıtmak için çalışmaya kadar uzanıyor.

King's College London'da bilim ve uluslararası güvenlik alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Filippa Lentzos, "Laboratuvarlar gizli değil," dedi. "Biyo-silahlarla ilgili olarak kullanılmıyorlar. Bunların hepsi dezenformasyon."

ABD biyolabları

Ancak bu, iddianın aşırı sağdaki bazı insanlar, Fox News sunucuları ve COVID-19'un ABD tarafından oluşturulan bir biyolojik silah olduğu iddialarını çürüten gruplar tarafından benimsenmesine engel olmadı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği gün, Twitter'da - Rusya'nın taarruzunun "Ukrayna'daki ABD biyolablarını" hedef aldığı fikrini savunan bir başlıkta - erken bir versiyon ortaya çıktı ve kısa sürede komplo teorisi web sitesi Infowars tarafından güçlendirildi.

Telegram ve Gab da dahil olmak üzere, aşırı sağcı Amerikalılar, COVID-19 komplo teorisyenleri ve Şeytana tapan sübyancıların dünya olaylarını gizlice şekillendirdiğinin temelsiz aldatmacası QAnon'un taraftarları arasında popüler olan ana akım ve düşük profilli sosyal platformlara yayıldı.

İddiayı yayınlayan hesapların çoğu, Rus propaganda kuruluşlarını kaynak olarak gösterdi. Kremlin yetkilileri Perşembe günü abd'nin belirli etnik kökenleri hedef alan biyo-silah geliştirdiğini söyleyerek suçlamayı tekrarladığında, alıntılarının Amerikan sosyal medyasında yer alması birkaç dakika sürdü.

Yorumları alıntılayan çok sayıda Telegram kullanıcısı, bağımsız Amerikalı gazeteciler veya kendi demokratik olarak seçilmiş yetkilileri üzerinde Rus propagandasına güvendiklerini söyledi.

"Hükümetimizin söylediği hiçbir şeye inanamıyorum!" diye yazdı bir poster. Diğerleri, Rusya'nın işgalle ilgili konuşma noktalarını papağan gibi kullanırken iddiaya işaret etti. Trump'ın destekçileri arasında popüler olan Patriot Voices adlı bir Telegram grubunun üyesi, "Bu bir "savaş" değil, çok ihtiyaç duyulan bir temizlik" diye yazdı.

"Ukrayna'da ölümcül patojenler ve virüsler yaratan bir ton US govt destekli BioWeapons Labs var."

Televizyon uzmanları ve yüksek profilli siyasi isimler iddianın daha da yayılmasına yardımcı oldular. Fox News sunucusu Tucker Carlson, Çarşamba ve Perşembe günkü programlarında komplo teorisini desteklemeye bölümler ayırdı.

Çarşamba günü Donald Trump Jr, 7,3 milyon takipçisine attığı bir tweette laboratuvarların etrafındaki komplo teorilerinin bir "gerçek" olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Hem Carlson hem de Trump, Abd'nin biyolojik laboratuvarlardaki materyalleri güvence altına almak için Ukrayna ile birlikte çalıştığını söyleyen bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin kongredeki ifadelerini yanlış tanıtarak, laboratuvarların gayrimeşru amaçlar için kullanıldığını öne sürdü.