Rusya Tenis Takımı Etkinliklerinden Men Edildi Ancak Oyuncuların Turlara Katılmasına İzin Verildi

Karar, Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra geldi. Rusya'nın "özel bir operasyon" olduğunu iddia ettiği işgal için kilit bir sahne alanı olan Belarus da uluslararası takım yarışmalarından men edildi.

ATP, WTA, Uluslararası Tenis Federasyonu ve Grand Slams Salı günü yaptıkları ortak açıklamada, "Tenis standının uluslararası yönetim organları, Rusya'nın eylemlerini kınamamızda birleşti" ifadelerine yer verdi.

Yönetim organları, Rus ve Belaruslu oyuncuların elit ATP ve WTA Tours'da oynayabileceklerini ancak ülkelerinin adı veya bayrağı altında oynayabileceklerini söyledi. Yasak, Rusya'nın Davis Kupası ve Billie Jean King Kupası şampiyonluklarını koruyamayacağı anlamına geliyor.

Erkeklerde dünya 1 No'lu Daniil Medvedev ve 6 No'lu Andrey Rublev, Rus kadınların Prag'da Billie Jean King Kupası'nı kazanmasından bir ay sonra Aralık'ta Madrid'de düzenlenen 2021 Davis Kupası finalinde Rusya'nın Hırvatistan'ı yenmesine yardım etti.

Tenis otoriteleri ayrıca Moskova'nın Ekim ayında yapılması planlanan birleşik WTA-ATP etkinliğini de askıya aldı. Rusya'nın Avustralya'daki kazançlı takım tabanlı ATP Kupası'nda rekabet edip edemeyeceği belli değil. Rusya, 2022 etkinliğinin yarı finalini Ocak ayında yaptı ve 2021 turnuvasını kazandı.

ITF, Rusya Tenis Federasyonu ve Beyaz Rusya Tenis Federasyonu'nun üyeliklerini askıya aldığını ve bir sonraki duyuruya kadar tüm ITF takım müsabakalarından katılımlarını geri çektiğini söyledi. Karar, ITF'in Rusya ve Beyaz Rusya'daki tüm turnuvalarını iptal etmesinin ardından geldi.

'Ukrayna için tenis dünyasını birleştirin'

Ukrayna'nın mavi ve altın rengine bürünen Elina Svitolina, Salı günü Meksika'da Rus Anastasia Potapova'yı ezip geçti ve Rusya'nın işgalinden sonra tenis dünyasını ülkesinin arkasında birleştirmenin görevi olduğunu belirtti.

Svitolina başlangıçta Monterrey Açık'ta Potapova'ya karşı açılış maçını oynamayı reddetmişti, ancak Rus ve Belaruslu oyuncular için isim ve bayrak yasağının ardından devam etti.

Eski dünya No. 3 Svitolina zaferinden sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Tenis topluluğumuzu Ukrayna ile birlikte durmak, Ukrayna'ya yardım etmek için birleştirmek benim görevim olduğunu düşünüyorum çünkü yaşadığımız şey tüm Ukraynalılar için korkunç bir şey" dedi.

"Bu yüzden buradayım. Bu yüzden ülkem için oynuyorum ve platformumu kullanarak ve kaynaklarımı bunu tanıtmak ve insanları Ukrayna'yı desteklemeye davet etmek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum" diye ekledi.

Turnuvadan kazandığı para ödülünü Ukrayna ordusuna bağışlayacağını söyleyen Svitolina, Potapova'yı 6-2 6-1 mağlup ederek sahada defalarca göğsüne vurdu.

Svitolina, "Benim için burada maç oynamak, sadece kendim için oynamıyorum" dedi. "Ülkem için oynuyorum, Ukrayna ordusunun ve ihtiyacı olan insanların yardımı için oynuyorum Alacağım her zafer çok özel olacak" sözlerini ekledi.

