Zelenskyy, Babi Yar Saldırısından Sonra Yahudileri Seslerini Yükseltmeye Çağırdı

Ukraynalı lider, bir video konuşmasında, bir Holokost katliamının yaşandığı bölgedeki bir hedefe füze saldırısının "Rusya'daki birçok insan için Kiev'imizin tamamen yabancı olduğunu" gösterdiğini belirtti.

“Sesinizi çıkarın!”

Başkan, "Başkentimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Tarihimiz hakkında. Ama tarihimizi silmek için bir emirleri var. Ülkemizi silin. Hepimizi silin" dedi ve dünyadaki Yahudileri seslerini yükseltmeye çağırdı.

"Şimdi dünyadaki tüm Yahudilere sesleniyorum. Neler olduğunu görmüyor musunuz? Bu yüzden dünyadaki milyonlarca Yahudi'nin şu anda sessiz kalmaması çok önemli. Nazizm sessizlik içinde doğar. O halde sivillerin öldürülmesi için bağırın. Ukraynalıların öldürülmesi için bağırın" diye ekledi.

Kiev yakınlarındaki bir televizyon kulesini hedef alan Rus füze saldırısı, Babi Yar Holokost anıtının bulunduğu yere isabet etti. Anıttan bir sözcü, Nazi işgalcilerinin 1941'de iki gün içinde 33.000'den fazla Yahudi'yi öldürdüğü yerde bir Yahudi mezarlığının hasar gördüğünü, ancak kapsamının gün ışıyana kadar netlik kazanmayacağını söyledi.

Ukraynalı yetkililer, televizyon kulesine yapılan saldırıda beş kişinin öldüğünü bildirdi. Yetkililer, bir TV kontrol odası ve elektrik trafo merkezinin vurulduğunu ve en azından bazı Ukrayna kanallarının kısa süreliğine yayınlarını durdurduğunu ifade etti.

Başkan Vladimir Putin'in işgal gücü hakkında Zelenskyy, "Başkentimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Tarihimiz hakkında. Ama tarihimizi silmek için bir emirleri var. Ülkemizi silin. Hepimizi silin" dedi.

Ukrayna cumhurbaşkanı, Sovyet yönetimi altındaki yetkililerin TV kulesini ve spor kompleksini "Avrupa'nın özel bir parçası, bir dua yeri, bir anma yeri" üzerine inşa etmesini şikâyet etti. "Müştemilatlar. Oraya park yaptılar. Babi Yar'ın gerçek tarihini silmek için. Bu insanlık ötesi bir şey" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip Harkov'da, bölgenin Özgürlük Meydanı'ndaki idari binasına füze olduğuna inanılan mermi isabet etmesi sonucu en az altı kişi hayatını kaybetti. Slovenya Dışişleri Bakanlığı, meydandaki başka bir büyük binada bulunan Harkov'daki konsolosluğunun yıkıldığını açıkladı.

Bombardıman, enkaz ve tozla yığılmış olan meydanı çevreleyen binaların pencerelerini ve duvarlarını havaya uçurdu. Bir binanın içinde sıva parçaları etrafa saçılmıştı ve kapılar koridorlarda uzanıyordu. “İnsanlar yıkıntıların altında. Acil durum yetkilisi Yevhen Vasylenko, cesetleri çıkardık” açıklaması geldi.

