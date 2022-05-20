Rusya, Luhansk'ın Tam Kontrolüne 'Yaklaştığını' Söyledi

Rusya Savunma Bakanı, Moskova birliklerinin Ukrayna'nın doğu bölgesi Luhansk'ın tam kontrolünü ele geçirmeye yakın olduğunu söyledi.

Sanayileşmiş ülkelerden oluşan G7 grubu, Rusya'nın işgaliyle mücadele eden Ukrayna'ya 19,8 milyar dolar destek sözü veriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Moskova'nın saldırısıyla "tamamen yok edildiğini" söyledi.

Rusya, kalan Azovstal savunucularının teslim olduğunu, kuşatmanın bittiğini söyledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'un parçalanmış Azovstal çelik fabrikalarında toplanan son Ukrayna kuvvetleri grubunun teslim olduğunu ve haftalarca süren kuşatmanın sona erdiğini söyledi.

"Azovstal metalurji tesisinin toprakları ... tamamen özgürleştirildi" dedi. Vazgeçen grubun 531 kişiden oluştuğunu söyledi.

ABD, Türkiye'nin İsveç'e yaklaşımını açıkladı, Finlandiya NATO'nun teklifi ikili bir konu değil

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine yaklaşımının Washington ile Ankara arasında ikili bir mesele olmadığını belirterek, Biden yönetiminin bu konuda fikir birliği olacağından emin olduğunu da sözlerine ekledi.

G7 ülkeleri Ukrayna'ya 19,8 milyar dolarlık ekonomik yardım sağlayacak

Yedi Grubu'nun (G7) önde gelen ekonomileri, finansmanının kendisini Rusya'nın işgaline karşı savunma yeteneğini engellememesini sağlamak için Ukrayna'ya 19,8 milyar dolarlık ekonomik yardım sağlamayı kabul etti.

Cannes Film Festivali'nde kırmızı halı etkinliğinde protestocu çöktü

Cannes Film Festivali'nde bir kadın, tecavüze ve Ukrayna'daki savaşa karşı vücudunda yazılı bir mesajı ortaya çıkarmak için kıyafetlerini çıkardı.

Kimliği belirsiz kadın, Ukrayna bayrağının mavi ve sarı renklerinin yanında gövdesinde yazılı olan "Bize tecavüz etmeyi bırak" mesajını ortaya çıkarmak için kırmızı halıdaki kıyafetlerini yırttı.

Kadın "Bize tecavüz etmeyin!" diye bağırdı, güvenlik hızla onu kuşattı ve kırmızı halıdan çıkardı.

Cannes festivali, Kremlin ile bağları olan Rusların katılmasını yasakladı ve Zelenskiy, Salı günü film festivalinin açılışı için sürpriz bir konuşma yaptı.

Kanada, Rusya ile lüks mal ticaretini yasakladı, daha fazla oligarkı cezalandırdı

Kanada, Rusya ile lüks malların ticaretinin yasaklandığını açıkladı ve yaptırım listesine 14 Rus oligark ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diğer ortaklarını daha ekledi.

Ticaret yasağı, Kanada'nın alkollü içecekler, tütün, bazı tekstil ürünleri ve spor giyim, ayakkabı, lüks giyim ve aksesuarlar, mücevher, mutfak eşyaları ve sanat ihracatının yanı sıra Rusya'dan alkollü içecekler, deniz ürünleri, balık ve elmas ithalatını da kapsıyor.

Ticaret rakamlarına göre, bu tür malların ticareti, 2021 yılında 59 milyon ABD doları değerinde mal temsil ediyordu.

Kanada hükümeti, Moskova'nın 24 Şubat'taki işgalinden bu yana Rusya, Belarus ve Ukrayna'dan 1.000'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.

Azovstal savunucularının eşleri, Türkiye'den Rusya tarafından esir alınan kocaların güvenliğini sağlamasını istedi

Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasının Ukraynalı savunucularının eşleri, kocalarının güvenliğini sağlamaya yardımcı olması için Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Kadınlar Cuma günü yaptıkları açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna askerlerinin güvenliğinin garantörü olacağı ve onları Rusya'daki esaretten eve geri döndüreceği umudunu dile getirdi.

Ukraynalı bir sınır muhafızının eşi Olga Kerod, İstanbul'da basına verdiği demeçte, "Tanrı'da ve Türkiye'de savunucularımızın canlı çıkacağını umuyoruz" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun son rakamına göre, şu anda düzleştirilmiş liman kenti Mariupol'da 1.900'den fazla Ukraynalı asker son günlerde teslim oldu.