ING Bank'tan nakit ihtiyacına mini kredi: 5 bin TL, 2-3 ay taksit erteleme imkanı yapılıyor!

Mini kredi kampanyasına katılacak olan kişilere, 5000 TL ödeme ING bank üzerinden geliyor. Banka üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, ihtiyaçları olması durumunda düşük limitli kredileri gelir belgesi olmadan alabiliyor. Üstelik alacağınız kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sizlere sunuluyor. İhtiyaç kredisi alacak kişiler, uygun faiz oranları ile alacakları bu kredilerde, şartlara uygun olması ile birlikte, kendi kredi skoruna göre faiz oranlarından yararlanmaktadırlar.

ING Bank kredi başvurusu nasıl yapılacak?

ING bank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, başvurunuzu kolay bir şekilde hesabınıza atabileceksiniz. ING bank resmi internet sitesine giriş yapacak kişiler buradak ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen işlem yapabileceklerdir. Banka hesabınız varsa hesabınıza onaylanan tutar yatar. Eğer banka hesabınız yoksa, banka sizlere şubeler üzerinden kredi verir. Başvuru formunu doldururken size sorulacak olan banka şubesini işaretleyin ve size yakın olduğundan emin olun.

Bu şekilde kredinizi o şubeden kullanacaksınız. ING bank ayrıca mobil uygulama üzerinden de kredi başvurusu yapılmaktadır. ING bank üzerinden kredi alacak kişilere, uygun faizlerle işlem yapabileceksiniz. Mobil uygulamadan hemen hesaba ödeme alınmaktadır.

Banka faiz oranları kişilerin kredi skoruna göre verilmektedir. Bu bankanın en uygun faizleri ile kredi kullanmak istiyorsanız, banka kredi puanı 1700 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi puanı 1700 ve üzerinde olan kişiler, uygun faizlerle kredilerini bankalara gitmeden mobil uygulamadn alabileceklerdir.