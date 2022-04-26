Rusya, Kremlin Yanlısı Gazetecinin 'Öldürülmesini' Önlediğini İddia Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Pazartesi günü Rus TV gazetecisi Vladimir Solovyev'e yönelik bir "terörist grubun" cinayet girişimini önlediğini söyledi.

Putin, Pazartesi günü Batı'da yaptığı açıklamada, kanıt sunmadan, "Teröre, gazetecilerimizin öldürülmesine hazırlanmaya yöneldiler" dedi.

FSB, Ukrayna'dan gelen emirler üzerine Kremlin yanlısı TV sunucusuna suikast düzenlemeyi planlayan "neo-Nazi terörist" bir grubun üyelerini tutukladığını söyledi.

Ajans, haber ajansları tarafından taşınan bir açıklamada, "Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi, Rusya'da yasaklanan neo-Nazi terör örgütü Nasyonal Sosyalizm / Beyaz İktidar'ın bir grup üyesini gözaltına aldı" dedi.

FSB, altı Rus'tan oluşan grubun, Rus televizyon ve radyo gazetecisi Solovyev'in "Ukrayna Güvenlik Servisi'nin talimatıyla" "öldürülmesini" planladığını iddia etti.

Grubun "Solovyev cinayetini hazırladığını itiraf ettiğini, ardından yurtdışına kaçmayı planladıklarını" da sözlerine ekledi.

Pazartesi günü Telegram mesajlaşma uygulamasında yayınlanan bir açıklamada, Ukrayna Devlet Güvenlik Servisi (SBU), "V. Solovyev'e suikast düzenleme planlarının olmadığını" söyledi.

'Propagandacı'

Solovyev, 1990'ların sonlarından beri Rus televizyonunda prime-time siyasi sohbet programlarına ev sahipliği yaptı ve Rus hükümeti tarafından dekore edildi.

Avrupa Birliği tarafından bir "propagandacı" olarak onaylandı ve İtalyan mali polisi tarafından el konulan villalara sahip oldu.

"Bu konuda şaşırtıcı olan nedir? Herkesin gözü önündeyim, "dedi Solovyev, RIA Novosti haber ajansına iddia edilen komplo hakkında yaptığı yorumlarda.

"Ben bir Yahudiyim ve bir anti-faşistim, bu yüzden [Ukrayna milliyetçisi Stepan] Bandera'yı destekleyen, Nazi piçlerinin hedefi olduğum açık" diye ekledi.

Rusya'nın üst düzey savcılarıyla konuşan ve savunma bakanı tarafından izlenen Putin, Batı'yı Rusya'yı yok etmeye çalışmakla ve Ukrayna'yı Rus gazetecilere yönelik saldırılar planlamaya teşvik etmekle suçladı ve savcıların, yabancı casuslar tarafından ülkeyi bölmek ve silahlı kuvvetlerini itibarsızlaştırmak için tezgahlanan komplolar olarak nitelendirdiği şeyle sert bir çizgi izlemesini talep etti.

"Teröre başvurdular! Gazetecilerimizin cinayetlerini hazırlamak. Batılı gizli servislerin küratörlerini, özellikle de Ukrayna'nın güvenlik kurumlarıyla birlikte çalışan CIA'den isimleriyle tanıyoruz." dedi.

"Görünüşe göre [gazetecileri öldürmek] için böyle tavsiyelerde bulunuyorlar. Gazeteci haklarına karşı tutumları için o kadar çok ki... [ve] genel olarak insan hakları," diye ekledi Putin.

1999'un son gününden beri Rusya'yı en önemli lider olarak yöneten eski bir KGB casusu olan Putin, açıklamalarını destekleyecek kanıtları hemen sunmadı.

FSB tarafından televizyonda yayınlanan bir videoda, güvenlik güçlerinin yarı çıplak genç erkekleri dairelerin zeminine ittiği ve aramalar sırasında kelepçelediği görüldü.

FSB'ye göre, memurlar "sahte" Ukrayna pasaportları, tabancalar, uyuşturucular ve Molotof kokteyllerinin yanı sıra Hitler'in bir portresini ve gamalı haçlı bir tişört buldular.

Görüntüler ayrıca Moskova'daki bir TV stüdyosu kompleksinin hedef alındığını gösteren el yazısıyla yazılmış bir notu da gösteriyor.

Videoda, grubun "propaganda yapan insanların öldürülmesini" planladığını söyleyen adamlardan biri, bir devlet televizyonu haber sunucusu olan Dmitry Kiselyov ve Kremlin tarafından finanse edilen RT'nin genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan ve kocasının adını veriyor.